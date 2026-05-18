" La flottille compte des citoyens d'environ 40 pays. Les attaques et les politiques d'intimidation d'Israël ne pourront en aucun cas empêcher la recherche de justice par la communauté internationale et la solidarité avec le peuple palestinien"

Flottille mondiale Sumud : Ankara dénonce un "nouvel acte de piraterie" après l'intervention israélienne " La flottille compte des citoyens d'environ 40 pays. Les attaques et les politiques d'intimidation d'Israël ne pourront en aucun cas empêcher la recherche de justice par la communauté internationale et la solidarité avec le peuple palestinien"

Le ministère turc des Affaires étrangères a condamné, lundi, l'intervention des forces israéliennes contre la Flottille mondiale Sumud, menée en haute mer et constituant un "nouvel acte de piraterie".



Le ministère a publié une déclaration écrite concernant l'intervention des forces israéliennes contre la Flottille mondiale Sumud.



"Nous condamnons l'intervention des forces israéliennes contre la Flottille mondiale Sumud, créée dans le but de fournir une aide humanitaire à Gaza, menée en haute mer et constituant un nouvel acte de piraterie.



Environ 40 pays sont représentés au sein de cette flottille. Les attaques d'Israël et ses politiques d'intimidation ne pourront en aucun cas empêcher la quête de justice de la communauté internationale et la solidarité avec le peuple palestinien."



Dans la déclaration soulignant que l’Israël doit immédiatement mettre fin à l’intervention et libérer sans condition les participants de la flottille retenus, Ankara indique que les démarches nécessaires sont entreprises pour assurer le retour en toute sécurité des citoyens turcs présents dans la flottille. Le ministère précise que le processus est suivi de près en coopération avec d’autres pays.



Ankara invite par ailleurs la communauté internationale à adopter sans délai une position commune et déterminée face aux actions illégales d’Israël.



Plus tôt lundi, le collectif de la flottille a fait savoir que des navires de guerre israéliens ont encerclé les civils à bord des bateaux à environ 250 milles nautiques de Gaza, lors de « nouvelles interceptions illégales en haute mer dans les eaux internationales ».

Des retransmissions en direct diffusées par la flottille montraient des forces navales israéliennes intervenir successivement contre les embarcations transportant des militants originaires de 40 pays, en Méditerranée.

Le quotidien israélien Yedioth Ahronoth a rapporté de son côté que l’armée israélienne avait arrêté les militants présents à bord des navires avant de les transférer vers un bâtiment de la marine décrit comme une « prison flottante », en vue de leur acheminement vers le port d’Ashdod.

* Traduit du turc par Tuncay Çakmak