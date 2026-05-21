Fidan: La Türkiye prévoit de rapatrier plusieurs activistes de la Flottille mondiale Sumud ce jeudi Le ministre turc des Affaires étrangères a indiqué qu'un vol spécial prévu devrait faire venir en Türkiye des activistes turcs mais aussi de pays tiers

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a déclaré jeudi qu'il était prévu de rapatrier ce jour même en Türkiye les citoyens turcs et des participants provenant de pays tiers présents dans la Flottille mondiale Sumud par un vol spécial.



Fidan a publié sur son compte NSocial, plateforme de réseau social turque, un message concernant le rapatriement en Türkiye des citoyens turcs et de participants provenant de pays tiers présents dans la Flottille mondiale Sumud.



Le ministre a souligné que toutes les institutions concernées travaillent ensemble pour assurer la sécurité des citoyens turcs retenus à la suite de l'intervention illégale des forces israéliennes contre la Flottille humanitaire et leur retour sain et sauf en Türkiye.



« Aujourd'hui, nous prévoyons de rapatrier nos citoyens et les participants provenant de pays tiers en Türkiye par le biais de vols spéciaux que nous organiserons", a-t-il écrit.



La déclaration du ministre souligne que la Türkiye continuera à protéger les droits de ses citoyens tout en remplissant ses responsabilités humanitaires envers les civils à Gaza.



Fidan a également réaffirmé le soutien continu d'Ankara au peuple palestinien.



- Les attaques de l'armée israélienne contre la Flottille mondiale Sumud



La Mission de Printemps 2026 de la Flottille mondiale Sumud, visant à briser le blocus d'Israël sur la bande de Gaza et à acheminer une aide humanitaire vitale, a été soumise dans la nuit du 29 avril à l'intervention illégale de l'armée israélienne à quelques milles marins des eaux territoriales grecques, au large de l'île de Crète.



À 600 milles marins de Gaza, lors de son attaque dans les eaux internationales, l'armée israélienne avait détenu 177 activistes et les avait maltraités.



Le 18 mai, alors que la flotte composée de 50 bateaux, comprenant 428 activistes de 44 pays, se dirigeait vers Gaza dans les eaux internationales, l'armée israélienne a lancé une nouvelle attaque et a détenu les activistes de manière illégale. 78 participants turcs avaient pris part à la mission humanitaire.



En août 2025, l'armée israélienne avait également mené une attaque similaire contre la Flottille mondiale Sumud, composée de plus de 40 bateaux transportant 500 activistes de plus de 44 pays, se dirigeant vers Gaza.



* Traduit du turc par Tuncay Çakmak