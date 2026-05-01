- Le ministre iranien des Affaires étrangères et son homologue turc ont évoqué les négociations entre l’Iran et les États-Unis au cours de leur appel, a déclaré le président

Fidan et Araghchi discutent du processus de négociation en cours avec les États-Unis - Le ministre iranien des Affaires étrangères et son homologue turc ont évoqué les négociations entre l’Iran et les États-Unis au cours de leur appel, a déclaré le président

AA / Ankara / Busranur Keskinkilic

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a eu vendredi un entretien téléphonique avec son homologue iranien, Abbas Araghchi, selon des sources diplomatiques.

Les deux responsables ont abordé les derniers développements du processus de négociation en cours entre l’Iran et les États-Unis, ont ajouté des sources du ministère turc des Affaires étrangères.

Le Pakistan a joué un rôle de médiation pour un cessez-le-feu dans la guerre entre les États-Unis et Israël contre l’Iran le 8 avril, puis a facilité des pourparlers de paix à Islamabad. Bien que la trêve soit maintenue, les efforts visant à mettre fin définitivement au conflit se poursuivent depuis.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz