Erdogan souligne l’importance du Corridor médian de transit Est-Ouest via la mer Caspienne

Esra Tekin, Gizem Nisa Çebi Demir, Büşra Nur Çakmak
14 Mai 2026•Mise à jour: 14 Mai 2026
AA / Istanbul
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a souligné jeudi l’importance du Corridor médian de transit Est-Ouest via la mer Caspienne, le qualifiant d’« équivalent moderne de la route de la soie ».
Lors d’une conférence de presse au Kazakhstan, Erdogan a indiqué que l’importance de ce corridor est de mieux en mieux comprise de jour en jour.
Il a affirmé qu’Ankara continuera à promouvoir ce corridor avec le Kazakhstan et d’autres partenaires pour le transport de marchandises et le transit des ressources énergétiques vers l’Ouest.
« Nous souhaitons transporter des volumes plus importants de pétrole depuis le Kazakhstan, l’un des principaux exportateurs mondiaux de brut, vers les marchés internationaux via notre pays », a-t-il ajouté.
*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani