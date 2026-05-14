« Nous souhaitons transporter des volumes plus importants de pétrole depuis le Kazakhstan, l’un des principaux exportateurs mondiaux de brut, vers les marchés internationaux via notre pays », déclare Erdogan

Erdogan souligne l’importance du Corridor médian de transit Est-Ouest via la mer Caspienne « Nous souhaitons transporter des volumes plus importants de pétrole depuis le Kazakhstan, l’un des principaux exportateurs mondiaux de brut, vers les marchés internationaux via notre pays », déclare Erdogan

AA / Istanbul

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a souligné jeudi l’importance du Corridor médian de transit Est-Ouest via la mer Caspienne, le qualifiant d’« équivalent moderne de la route de la soie ».

Lors d’une conférence de presse au Kazakhstan, Erdogan a indiqué que l’importance de ce corridor est de mieux en mieux comprise de jour en jour.

Il a affirmé qu’Ankara continuera à promouvoir ce corridor avec le Kazakhstan et d’autres partenaires pour le transport de marchandises et le transit des ressources énergétiques vers l’Ouest.

« Nous souhaitons transporter des volumes plus importants de pétrole depuis le Kazakhstan, l’un des principaux exportateurs mondiaux de brut, vers les marchés internationaux via notre pays », a-t-il ajouté.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani