- "Dans le domaine de l'industrie de la défense dans lequel nous avons réalisé des avancées significatives, nous avons une très bonne coopération avec le Kazakhstan qui remonte au passé", a encore souligné le président turc

Erdogan se félicite du volume des échanges avec le Kazakhstan qui a atteint près de 10 milliards de dollars en 2025 - "Dans le domaine de l'industrie de la défense dans lequel nous avons réalisé des avancées significatives, nous avons une très bonne coopération avec le Kazakhstan qui remonte au passé", a encore souligné le président turc

AA / Astana / Ozcan Yildirim

Le président de la République de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, s'est féLicité de la bonne dynamique qui encadre les échanges commerciaux de son pays avec le Kazakhstan, "un partenariat solide basé sur la confiance mutuelle", a-t-il assuré.



Dans le cadre de sa visite officielle au Kazakhstan, le président Erdogan a participé jeudi à la réunion de clôture du Forum d'affaires Türkiye-Kazakhstan, organisée dans un hôtel d'Astana.



"Notre volume commercial a atteint près de 10 milliards de dollars à la fin de l'année dernière. Bien sûr, nous ne nous contentons pas de cela. Nous poursuivons avec détermination nos efforts pour atteindre de manière durable et équilibrée notre objectif de 15 milliards de dollars", a-t-il déclaré.



Le Chef de l'Etat turc a saisi l'occasion pour saluer les bonnes performances commerciales du Kazakhstan.



"En 2025, au Kazakhstan, dont le produit intérieur brut a connu une croissance spectaculaire de 6,5 %, le revenu national par habitant s'est approché de 15 000 dollars. Nous avons désormais un Kazakhstan possédant la plus grande économie d'Asie centrale, avec un commerce extérieur total atteignant 145 milliards de dollars, a-t-il noté.



Grâce à cette croissance, en 2025, le Kazakhstan est devenu dans le monde turc notre partenaire commercial le plus important. Près de 5 500 de nos entreprises, dans des secteurs allant de la construction à la finance, du tourisme à l'informatique, soutiennent non seulement la prospérité mais aussi notre fraternité avec des investissements atteignant 6 milliards de dollars. Nos entrepreneurs ont pris en charge, à travers tout le pays, plus de 500 projets d'une valeur de 30 milliards de dollars. En les achevant avec succès et en les mettant au service du peuple kazakh, ils sont devenus une source de fierté pour notre pays.", a-t-il indiqué.



Et de poursuivre: "Plus de 750 entreprises kazakhes poursuivent leurs activités en Türkiye avec des investissements avoisinant les 2 milliards de dollars. Grâce à notre partenariat solide basé sur la confiance mutuelle, notre volume commercial a atteint près de 10 milliards de dollars à la fin de l'année dernière. Bien sûr, nous ne nous contentons pas de cela. Nous poursuivons nos efforts avec détermination pour atteindre de manière durable et équilibrée notre objectif de 15 milliards de dollars."



Pour conclure, le président Erdogan a souligné l'importance de la coopération des deux pays dans le domaine de l'industrie de la Défense.

"Dans le domaine de l'industrie de la défense, dans lequel nous avons réalisé des avancées significatives, nous avons une très bonne coopération avec le Kazakhstan qui remonte au passé, et nous souhaitons la faire progresser avec de nouveaux projets", a-t-il terminé.



* Traduit du turc par Tuncay Çakmak