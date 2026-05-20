Erdogan réaffirme le soutien d’Ankara à la souveraineté du Soudan et promet l’aide humanitaire à Kamil Idris

Erdogan reçoit le PM soudanais à Ankara et réaffirme le soutien à la souveraineté du Soudan Erdogan réaffirme le soutien d’Ankara à la souveraineté du Soudan et promet l’aide humanitaire à Kamil Idris

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a reçu mercredi le Premier ministre soudanais Kamil Idris, en visite de travail en Türkiye, au complexe présidentiel d’Ankara, selon la Direction de la communication turque.

La rencontre a porté sur les relations bilatérales entre la Türkiye et le Soudan, ainsi que sur des questions régionales et internationales, a indiqué la Direction sur le réseau social turc NSosyal.

Erdogan a déclaré que les deux pays visent à approfondir leurs relations à travers les mesures existantes et futures, soulignant que la Türkiye continue de soutenir fermement la souveraineté et l’intégrité territoriale du Soudan.

Le président turc a également affirmé qu’Ankara travaille à contribuer à la fin du conflit au Soudan et au retour à la normalité, ajoutant que la Türkiye soutient les efforts diplomatiques visant à établir un cessez-le-feu et à lancer un processus politique global.

Erdogan a noté que l’aide humanitaire destinée à alléger les souffrances du peuple soudanais continuerait d’être renforcée durant cette période.

La réunion s’est tenue en présence du vice-président turc Cevdet Yilmaz, du ministre des Affaires étrangères Hakan Fidan, du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles Alparslan Bayraktar, du ministre de l’Agriculture et des Forêts Ibrahim Yumakli, ainsi que du directeur des communications Burhanettin Duran.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani