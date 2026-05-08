L'exposition SAHA 2026 à Istanbul enregistre la signature de 182 accords, générant un volume d'affaires de 8 milliards de dollars, dont 6 milliards de dollars dans des accords axés sur l'exportation, s'est félicité le président turc

Erdogan : l'industrie de défense de la Türkiye est désormais un écosystème digne de confiance dans le monde entier L'exposition SAHA 2026 à Istanbul enregistre la signature de 182 accords, générant un volume d'affaires de 8 milliards de dollars, dont 6 milliards de dollars dans des accords axés sur l'exportation, s'est félicité le président turc

AA / Istanbul / Mucahithan Avcioglu

Le président de la République de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, a déclaré vendredi que l'industrie de la défense de la Türkiye est devenue un écosystème fiable et préféré, attirant une demande élevée non seulement dans sa région mais dans le monde entier.

Le Chef de l'État turc s'exprimait lors de l'Exposition internationale de la défense et de l'aérospatiale SAHA EXPO 2026 à Istanbul.

A cette occasion, Erdogan a affirmé que la Türkiye a « fièrement inscrit son nom » parmi les pays dont l'étoile brille mondialement dans la défense, l'aviation et la technologie spatiale.

« Derrière cette image de succès se trouvent sans aucun doute des décennies d'efforts, le dévouement de plus de 100 000 enfants de cette nation qui travaillent jour et nuit avec un esprit dévoué, le soutien de notre peuple et la volonté de notre État », a-t-il déclaré.

Erdogan a indiqué que l'évènement, organisé pour la cinquième fois cette année, a été couronné de nouveaux records, d'accords et de coopérations.

Un total de 1 763 entreprises, dont 1 500 firmes nationales, y ont participé, tandis que 203 produits aux nouvelles caractéristiques ont été dévoilés pour la première fois, a-t-il ajouté.

Il a ajouté que 192 délégations officielles et 108 délégations d'approvisionnement avaient eu l'occasion d'établir un contact direct avec le secteur.

« Avec 182 accords signés lors du salon, un volume d'affaires total de 8 milliards de dollars a été atteint », a déclaré Erdogan, ajoutant que 6 milliards de dollars de ce total étaient constitués d'accords orientés vers l'exportation.

« Lorsque nous regardons l'ensemble de la situation, ce que nous voyons exactement, c'est ceci : l'industrie de la défense turque est devenue un écosystème demandé, digne de confiance, suivi de près et préféré non seulement dans sa région mais aussi dans le monde entier », a-t-il déclaré.

Année exceptionnelle pour les exportations de défense et d'aviation

Le président a par ailleurs indiqué que les exportations de défense et d'aviation de la Türkiye ont également maintenu leur forte dynamique cette année.

« Il y a eu une augmentation de 28 % au cours des quatre premiers mois de 2026 par rapport à la même période de l'année dernière. Nous avons réalisé 2,871 milliards de dollars d'exportations au cours des quatre premiers mois », s'est-il félicité.

Erdogan a également salué le salon SAHA Istanbul, en la décrivant comme le plus grand cluster européen de défense et d'aviation avec plus de 1 300 entreprises membres et la participation active de 30 universités.

« Nous continuerons à travailler sans relâche jusqu'à atteindre l'objectif d'une Türkiye entièrement indépendante dans l'industrie de la défense », a-t-il assuré.

Les entreprises turques présentent leurs produits les plus récents et les plus avancés lors du SAHA 2026 de cinq jours au Centre Expo d'Istanbul, qui se clôturera samedi.

L'événement est organisé par le plus grand cluster industriel de défense, d'aviation et spatial de Türkiye et d'Europe, Anadolu en étant le partenaire de communication mondial.



* Traduit par Tuncay Çakmak