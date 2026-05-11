Lors de sa rencontre avec la reine Mathilde de Belgique à Istanbul, le président turc a défendu un renforcement de l'intégration de son pays dans les initiatives concernant la défense européenne

Erdogan: "Les développements dans notre région montrent l'importance géopolitique des relations Türkiye-UE" Lors de sa rencontre avec la reine Mathilde de Belgique à Istanbul, le président turc a défendu un renforcement de l'intégration de son pays dans les initiatives concernant la défense européenne

AA / Istanbul / Mikail Biyikli

Le président de la République de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, a affirmé que les récents développements dans la région montraient une fois de plus l'importance géopolitique des relations entre la Türkiye et l'Union européenne (UE).

Le Chef de l'Etat turc s'est entretenu, lundi, avec la reine Mathilde de Belgique, au palais Vahdettin à Istanbul.

Lors de cette rencontre, Erdogan a défendu un renforcement des relations entre son pays et l'UE, mettant en avant le contexte géopolitique régional

Parmi les domaines nécessitant des progrès rapides durant la période précédant l'adhésion complète, il a notamment cité la mise à jour de l'Union douanière selon les nouvelles conditions.

La Direction de la communication présidentielle de la Türkiye a partagé une déclaration concernant la rencontre du président Erdogan avec la reine Mathilde de Belgique.

La déclaration indique que, lors de la rencontre, les relations bilatérales entre la Türkiye et la Belgique ainsi que les questions régionales et mondiales ont été abordées.

Le président Erdogan a assuré que la Türkiye et la Belgique disposent d'un potentiel de coopération dans de nombreux domaines, allant des relations commerciales à l'industrie de la défense, de l'énergie à l'agriculture, et qu'ils continueront à prendre des mesures pour développer ces relations.

Selon ce communiqué, le président turc a souligné que les derniers développements dans la région montrent une fois de plus l'importance géopolitique des relations Türkiye-UE, que parmi les domaines nécessitant des progrès rapides en attendant une adhésion pleine, figure la mise à jour de l'Union douanière selon les nouvelles conditions, et que la participation de la Türkiye aux initiatives de défense de l'UE est aussi un impératif de l'intérêt commun.

Le président Erdogan, en soulignant les initiatives diplomatiques de premier plan de la Türkiye sur la scène internationale, a rappelé que cette année elle accueillera le Sommet des dirigeants de l'OTAN à Ankara les 7 et 8 juillet, et la COP31 du 9 au 20 novembre, en précisant qu'un des domaines importants de coopération avec la Belgique est constitué par la transition vers l'énergie verte, et a noté que la capacité installée d'énergie renouvelable de la Türkiye occupe une position de premier plan en Europe.

Le président turc a par ailleurs souhaité que les contacts avec le milieu des affaires turc aboutissent à des résultats concrets.

* Traduit du turc par Tuncay Çakmak