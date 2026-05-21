Le président turc affirme qu’Ankara cherche à se positionner comme un acteur clé de la paix régionale dans un contexte d’instabilité croissante

Erdogan: La Türkiye continuera de défendre la paix et les valeurs humaines face aux « réseaux génocidaires » Le président turc affirme qu’Ankara cherche à se positionner comme un acteur clé de la paix régionale dans un contexte d’instabilité croissante

La Türkiye continuera de défendre les « valeurs communes de l’humanité » contre les « réseaux génocidaires » responsables de la mort de civils à Gaza et au Liban, a déclaré jeudi le président Recep Tayyip Erdogan.

S’exprimant lors de l’exercice militaire EFES-2026 dans la ville d’Izmir (ouest), le chef de l’État turc a affirmé que, malgré les scénarios pessimistes concernant l’avenir, Ankara poursuit ses efforts pour faire de la Türkiye un acteur clé dans tous les domaines, notamment en matière de paix régionale.

« En tant que Türkiye, nous continuerons à défendre la paix et la stabilité face à ceux qui investissent dans la guerre et le chaos », a-t-il ajouté.

Le président s'est également félicité de la puissance des forces armées turques.

"L'armée turque est non seulement la garantie de la sécurité de sa nation, mais aussi la principale assurance de la paix et de la stabilité régionale et mondiale", a-t-il assuré.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore