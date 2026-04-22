- Erdogan a souligné, lors de cet échange, le fait que l’environnement instable dans la région a une fois de plus démontré l’importance de l’entraide et de la solidarité entre les alliés de l’OTAN

Erdogan et Rutte discutent des préparatifs du Sommet des dirigeants de l’OTAN qui se tiendra à Ankara - Erdogan a souligné, lors de cet échange, le fait que l’environnement instable dans la région a une fois de plus démontré l’importance de l’entraide et de la solidarité entre les alliés de l’OTAN

AA/Ankara

Le président Recep Tayyip Erdogan a échangé avec le Secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, des préparatifs du Sommet des dirigeants de l’OTAN qui se tiendra à Ankara, ainsi que des sujets à l’ordre du jour de l’Alliance et des questions régionales et mondiales.

Dans un communiqué publié mercredi concernant la rencontre entre Erdogan et Mark Rutte, il est précisé que les préparatifs du Sommet des dirigeants de l’OTAN qui se tiendra à Ankara, les sujets figurant à l’ordre du jour de l’Alliance, ainsi que les questions régionales et internationales ont été abordés.

Erdogan a souligné le fait que l’environnement instable dans la région a une fois de plus démontré l’importance de l’entraide et de la solidarité entre les alliés de l’OTAN.

Il a indiqué s’attendre à ce que des décisions soient prises lors du Sommet d’Ankara afin de renforcer la solidarité entre les alliés et de soutenir la préparation constante de l’Alliance face aux crises.

Erdogan a rappelé que la Türkiye augmente chaque jour un peu plus sa capacité dans le domaine de l’industrie de défense, notamment en matière de systèmes de défense aérienne, et qu’elle vise à développer davantage sa coopération avec les pays alliés dans ce secteur.

Soulignant que le maintien du lien transatlantique est d’une importance indispensable, le leader turc a affirmé que la Türkiye attendait de l’aile européenne de l’Alliance qu’elle assume davantage de responsabilités.

Il a insisté sur le fait qu’exclure les alliés européens non membres de l’Union européenne des initiatives de défense de l’Union ne servirait pas l’objectif poursuivi.

Attirant l’attention sur le fait que la Türkiye s’est positionnée du côté de la paix et de la diplomatie dans le processus commencé par les attaques contre l’Iran, Erdogan a rappelé que son pays était également engagée pour que la guerre entre l’Ukraine et la Russie se termine par la paix.

Il a indiqué que des efforts étaient déployés pour relancer les négociations et permettre des discussions au niveau des dirigeants.

Lors de cette rencontre, Erdogan et Rutte ont procédé à une évaluation détaillée des préparatifs du Sommet de l’OTAN à Ankara.