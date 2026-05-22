"La Türkiye s'est récemment distinguée à la fois comme un partenaire fiable dans le transport de l'énergie et comme un acteur clé de la paix"

Erdogan: "Comme pour l'industrie de la défense, l'indépendance totale est notre objectif majeur dans l'énergie" "La Türkiye s'est récemment distinguée à la fois comme un partenaire fiable dans le transport de l'énergie et comme un acteur clé de la paix"

AA / Istanbul / Mikail Biyikli - Kaan Bozdogan

Le Président de la République de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, a déclaré que l'indépendance totale dans le secteur de l'énergie est un objectif majeur pour son pays.

Le Chef de l'Etat turc s'est exprimé, vendredi, lors du 2ème sommet des ressources naturelles d'Istanbul.

Pendant son allocution, Erdogan s'est tout particulièrement arrêté sur la nécessité pour son pays de gagner une indépendance totale dans le secteur de l'énergie.

Pour expliquer son propos, il a rappelé les conséquences, pour la région mais aussi pour l'ensemble du monde, de la guerre américano-israélienne lancée le 28 février contre l'Iran, provoquant de sérieuses difficultés dans l'acheminement de pétrole et de gaz notamment, à travers le Détroit d'Ormuz.

La Türkiye, de par sa position géographique et ses nombreuses infrastructures énergétiques, se distingue, dans ce contexte, par les opportunités qu'elle représente et offre.

"La Türkiye est le pont, le point de passage et de jonction le plus puissant entre les régions riches en ressources énergétiques et les pays qui en ont besoin", a-t-il affirmé.

Avant de poursuivre: "La Türkiye a démontré une nouvelle fois qu'elle est indispensable et incontournable dans l'approvisionnement énergétique fiable. La Türkiye s'est récemment distinguée à la fois comme un partenaire fiable dans le transport de l'énergie et comme un acteur clé de la paix".

Le président turc a expliqué que son pays possède désormais des infrastructures énergétiques "gigantesques qui lui permettent d'acheter du gaz naturel à 39 pays différents.

"Nous avons fait de la Türkiye l'un des centres énergétiques les plus puissants d'Europe avec les terminaux GNL, les installations FSRU (unité flottante de stockage et de regazéification), les investissements dans le stockage et les pipelines", a-t-il encore dit, ajoutant qu'avec les différents projets en cours, les capacités de stockage quotidien de GNL du pays vont passer de 161 millions de m3 à 200 millions de m3.

Erdogan a également rappelé les coopérations internationales de son pays dans le domaine de l'énergie.

"Les travaux que nous menons au large des côtes de la Somalie sont d'une importance historique car il s'agit du premier forage de recherche en eaux profondes de la Türkiye à l'étranger", a-t-il indiqué.

Et de poursuivre: "Avec notre voisin en Syrie, nous poursuivons nos travaux communs avec le nouveau gouvernement tant dans le secteur minier que pétrolier".

Pour conclure, Erdogan a souligné l'importance de l'indépendance énergétique: "Comme pour le secteur de l'industrie de la Défense, l'indépendance totale est notre objectif majeur pour le secteur de l'énergie".

* Traduit du turc par Tuncay Çakmak