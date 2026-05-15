Erdogan se rend à Turkestan à l’invitation du président kazakh Tokayev pour une réunion de l’Organisation des États turciques (OET)

Erdogan arrive à Turkestan au Kazakhstan pour le sommet des États turciques Erdogan se rend à Turkestan à l’invitation du président kazakh Tokayev pour une réunion de l’Organisation des États turciques (OET)

AA / Turkestan/ Zafer Fatih Beyaz

Le président turc Recep Tayyip Erdogan est arrivé vendredi dans la ville de Turkestan, au Kazakhstan, afin de participer au sommet informel de l’Organisation des États turciques (OET).

Il a été accueilli à l’aéroport international Hazret Sultan par le conseiller d’État kazakh Erlan Karin, le gouverneur de la région de Turkestan Nuralgan Kucherov, le représentant du ministère des Affaires étrangères à Almaty Janibek Zharaskanovich, ainsi que l’ambassadeur du Kazakhstan à Ankara Yerkebulan Sapiyev et d’autres responsables.

La Première dame Emine Erdogan et la délégation turque accompagnant le président ont également atterri à Turkestan.

Recep Tayyip Erdogan participe à ce sommet de l’OTS à l’invitation du président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev.

Outre le président turc, prennent également part à la réunion le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, le président ouzbek Shavkat Mirziyoyev, le président kirghize Sadyr Japarov, ainsi que le président de la République turque de Chypre du Nord, Tufan Erhurman.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir