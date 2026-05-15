Le président turc souligne que la cybersécurité est « aussi vitale que la sécurité dans les domaines terrestre, aérien et maritime »

Erdogan appelle le monde turcique à agir dans la « solidarité » face aux crises régionales Le président turc souligne que la cybersécurité est « aussi vitale que la sécurité dans les domaines terrestre, aérien et maritime »

AA / Istanbul / Fatma Zehra Solmaz

Le président de la République de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, a déclaré vendredi que les crises en cours dans la région ont une nouvelle fois mis en évidence « l’importance stratégique pour le monde turcique d’agir dans la solidarité ».

« Les crises en Palestine, au Liban, en Iran, en Ukraine et dans de nombreux autres endroits montrent que nous devons renforcer notre défense et accroître notre coopération dans le secteur industriel », a affirmé Erdogan lors du sommet informel de l’Organisation des États turciques (OTS) à Turkistan, au Kazakhstan.

Il a souligné que la Türkiye souhaite renforcer la coordination et la coopération en matière de cybersécurité au sein de l’OTS lors de son prochain mandat, insistant sur le fait que la cybersécurité est désormais aussi vitale que la sécurité terrestre, aérienne et maritime.

Erdogan a également exprimé l’espoir que le monde turcique continue de renforcer ses relations politiques, économiques et culturelles avec la République turque de Chypre du Nord (RTCN).

Mettant en avant la coopération culturelle et numérique, il a déclaré que l’alphabet turcique commun devrait être largement utilisé dans l’éducation, la culture, la collaboration académique et la transformation numérique.

Il a ajouté que des initiatives basées sur l’intelligence artificielle, notamment un modèle de langue turque visant à rendre visible la richesse de la langue commune dans l’espace numérique, devraient être soutenues.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani