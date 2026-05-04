L’Europe a davantage besoin de la Türkiye que l’inverse, affirme le président turc Recep Tayyip Erdogan.

Erdogan appelle l’UE à s’abstenir de toute rhétorique susceptible de fragiliser la « position constructive » d’Ankara L’Europe a davantage besoin de la Türkiye que l’inverse, affirme le président turc Recep Tayyip Erdogan.

AA / Istanbul / Esra Tekin

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé lundi l’Union européenne à s’abstenir de toute action ou rhétorique susceptible de fragiliser la « position constructive » d’Ankara, estimant que Bruxelles devrait au contraire la saluer.

« N’oublions pas que la Türkiye n’est plus celle d’autrefois et le monde n’est plus cantonné à la sphère d’influence des États occidentaux », a-t-il déclaré à l’issue d’une réunion du Conseil des ministres.

Il a également exhorté le bloc à reconnaître qu’il ne peut s’imposer comme acteur mondial ni pôle d’attractivité sans la Türkiye comme membre à part entière.

La « myopie stratégique » de l’UE à l’égard de la Türkiye « persiste malheureusement, de manière très visible », dans de nombreuses institutions européennes, a-t-il ajouté.

Selon lui, la question n’est pas de savoir où se situe Ankara, mais comment Bruxelles se projette dans l’avenir, affirmant que l’Europe a davantage besoin de la Türkiye que l’inverse.

* Traduit de l'anglais par Ayse Betul Akcesme