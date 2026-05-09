Le président turc réaffirme son soutien à la stabilité de l’Irak lors d’une rencontre avec le Premier ministre du KRG

Erdogan affirme que la Türkiye s’oppose à une extension régionale du conflit entre les États-Unis et l’Iran Le président turc réaffirme son soutien à la stabilité de l’Irak lors d’une rencontre avec le Premier ministre du KRG

AA / Istanbul / Fatma Zehra Solmaz

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré samedi qu’Ankara ne souhaitait pas voir le conflit entre les États-Unis et l’Iran s’étendre davantage dans la région.

Ces déclarations ont été faites lors d’une rencontre à Istanbul avec Masrour Barzani, Premier ministre du Gouvernement régional du Kurdistan irakien (KRG), selon la Direction de la communication de la présidence turque.

Les deux responsables ont discuté des derniers développements régionaux au cours de cette réunion.

Erdogan a exprimé son inquiétude face aux attaques visant le territoire irakien, notamment à Erbil, dans le contexte des tensions entre Washington et Téhéran.

Il a affirmé que la Türkiye s’opposait à toute extension du conflit à d’autres pays de la région.

Le président turc a également assuré que la Türkiye poursuivrait sa solidarité avec le Gouvernement régional du Kurdistan durant cette période.

Soulignant l’importance de la stabilité en Irak pour l’ensemble de la région, il a estimé qu’une formation rapide du gouvernement central irakien contribuerait à préserver l’unité et la cohésion du pays.

Recep Tayyip Erdogan a réaffirmé l’engagement d’Ankara à renforcer sa coopération avec le gouvernement central irakien ainsi qu’avec le KRG, notamment dans les domaines du commerce, des transports et de l’énergie.

Il a ajouté que la mise en œuvre du projet de « Route du développement » apporterait d’importants bénéfices non seulement à l’Irak, mais également aux pays du Golfe.

Le président turc a enfin réitéré la détermination d’Ankara à mener à bien son initiative « Une Türkiye sans terrorisme », soulignant la volonté du pays de promouvoir la paix et la stabilité tant à l’intérieur de ses frontières que dans la région.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir