Recep Tayyip Erdogan doit coprésider une réunion du Conseil de coopération stratégique avec son homologue kazakh Kassym-Jomart Tokaïev

Erdogan accueilli par une cérémonie officielle dans la capitale du Kazakhstan Recep Tayyip Erdogan doit coprésider une réunion du Conseil de coopération stratégique avec son homologue kazakh Kassym-Jomart Tokaïev

AA / Astana / Ozcan Yildirim

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a été accueilli jeudi par son homologue kazakh Kassym-Jomart Tokaïev lors d’une cérémonie officielle dans la capitale kazakhe, Astana, dans le cadre d’une visite officielle dans ce pays d’Asie centrale.

Le cortège d’Erdogan a emprunté un itinéraire décoré de drapeaux turcs et kazakhs avant d’arriver au Palais de l’Indépendance, où Tokaïev l’a accueilli.

À l’issue de la cérémonie d’accueil, une fanfare militaire a joué les hymnes nationaux des deux pays, avant qu’Erdogan n’inspecte la garde d’honneur.

Après la présentation des délégations, les deux dirigeants ont posé pour des photographies avant de tenir un entretien en tête-à-tête.

Plus tard dans la journée, Erdogan devrait coprésider avec Tokaïev la sixième réunion du Conseil de coopération stratégique de haut niveau Türkiye-Kazakhstan.

Les deux présidents doivent également assister à une cérémonie de signature d’accords bilatéraux et tenir une conférence de presse conjointe.

Plusieurs hauts responsables turcs ont participé à la cérémonie, notamment le ministre des Affaires étrangères Hakan Fidan, le ministre de la Défense Yasar Guler, le ministre du Commerce Omer Bolat et le directeur de la communication de la présidence Burhanettin Duran.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani