Burhanettin Duran, Directeur de la Communication de la présidence turque, a répondu aux questions de Anadolu

Duran : "Les menaces visant la Türkiye constituent une manifestation de l’isolement international de Netanyahu" Burhanettin Duran, Directeur de la Communication de la présidence turque, a répondu aux questions de Anadolu

Le directeur de la Communication de la présidence turque, Burhanettin Duran, a déclaré que « les menaces et les mensonges visant la Türkiye et la Syrie, proférés par Netanyahu lors d’un entretien, constituent une nouvelle manifestation de l’isolement international croissant, des craintes politiques et des délires du Premier ministre israélien ».

Duran a répondu aux questions de l’Agence Anadolu (AA) concernant les déclarations du Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu, visant la Türkiye.

Question : Comment évaluez-vous les déclarations du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu visant la Türkiye ?

Burhanettin Duran : Les menaces et les mensonges visant la Türkiye et la Syrie, proférés par Netanyahu lors d’un entretien, constituent une nouvelle manifestation de l’isolement international croissant, des craintes politiques et des délires du Premier ministre israélien.

Les tentatives de Netanyahu visant à tromper l’opinion publique internationale en inventant des menaces et des ennemis imaginaires ne produisent désormais plus aucun effet. La communauté internationale s’accorde en effet sur le caractère néfaste de ses politiques.

Les réactions des États-Unis, du Royaume-Uni et de la communauté internationale aux politiques agressives d’Israël ne cessent de s’intensifier. Le Premier ministre israélien s’accroche à cette attitude irrationnelle en raison des élections qui approchent, ainsi que de ses préoccupations et de ses craintes sur le plan intérieur. Il considère l’hostilité envers la Türkiye comme une bouée de sauvetage politique. Plus encore, engagé dans une surenchère extrémiste avec d’autres partis radicaux, il alimente l’hostilité à l’égard de la Türkiye et des pays de la région.

À travers ce discours, Netanyahu poursuit évidemment des objectifs aussi bien sur le plan intérieur qu’extérieur. Ses politiques agressives, de Gaza à la Syrie en passant par le Liban, la violence des colons qu’il tolère et les propos tenus par des figures extrémistes, notamment des ministres de son gouvernement, ont fait tomber l’image d’Israël à l’un de ses niveaux les plus bas de l’histoire.

Netanyahu et ses complices cherchent à accuser les pays de la région, en particulier la Türkiye, de différents faits afin de répandre autour d’eux la souillure qui les entache. Sa tentative de blâmer la Türkiye après l’attaque menée en Syrie en est l’une des illustrations les plus manifestes.

Mais ils oublient une chose : le problème n’est pas que les populations ne comprennent pas suffisamment les politiques israéliennes, mais qu’elles sont de plus en plus nombreuses à les comprendre et à les rejeter. C’est pourquoi ces accusations, comme les campagnes de communication dotées de budgets considérables, ne produisent que des résultats limités.

Question : Le fait que Netanyahu désigne directement la Türkiye comme une cible pourrait-il conduire Israël à étendre son cercle d’agression jusqu’à la Türkiye ?

Burhanettin Duran : La communauté internationale et les pays de la région adoptent une position ferme contre la mentalité d’occupation de Netanyahu et son projet visant à déclencher une guerre régionale. Ils soutiennent l’établissement de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient.

Toute la région se rassemble face à un acteur qui constitue un facteur stratégique d’instabilité. Au cours des trois dernières années en particulier, l’ensemble de la région a été témoin des destructions et des guerres provoquées par un voisin agressif.

Dans sa configuration actuelle, le gouvernement Netanyahu a renoncé à tous les efforts diplomatiques et à toute tentative de dialogue. Le principal problème du pouvoir en place est qu’il associe la sécurité non pas à la stabilité et à la diplomatie, mais à une agression permanente.

La dynamique fondamentale de son attitude envers la Türkiye ne réside donc pas dans le fait que celle-ci représenterait une menace pour Israël, mais dans les politiques pertinentes menées par Ankara, grâce à sa puissance et à son influence, pour s’opposer aux dommages causés par Israël à la sécurité et à la stabilité régionales.

Question : Les déclarations de Netanyahu ont également suscité des réactions au sein de l’opinion publique israélienne. Quel est votre avis à ce sujet ?

Burhanettin Duran : Comme l’a également indiqué notre président, nous sommes un pays qui œuvre pour apporter la paix et la réconciliation dans la région. Notre priorité fondamentale est de mettre fin au sang versé et aux souffrances. La situation à Gaza et la question palestinienne revêtent, à cet égard, une importance vitale pour nous.

Il convient également de souligner que la grave erreur commise par Netanyahu occupe aussi le débat public en Israël. L’opposition israélienne qualifie fréquemment les discours antiturcs de Netanyahu d’« irresponsables, excessifs et stupides », tout en soulignant qu’ils suscitent l’inquiétude au sein de la société.

Des responsables politiques israéliens reconnaissent eux-mêmes qu’Israël perd successivement nombre de ses alliés et que son image est de plus en plus discréditée. En outre, aucun bénéfice concret de la politique de tensions que certains cherchent à instaurer avec la Türkiye n’a pu être démontré.

La Türkiye est un pays membre de l’OTAN qui a consolidé à plusieurs reprises sa puissance et son influence aux niveaux régional et mondial, renforcé sa puissance militaire et continuellement développé ses capacités de pointe.

Dans ce contexte, l’attitude la plus rationnelle que pourrait adopter le gouvernement israélien consisterait à œuvrer en faveur d’une solution à deux États, susceptible de mettre définitivement fin au conflit israélo-palestinien, et à cesser ses initiatives déstabilisatrices dans la région, au lieu de proférer des menaces contre ses voisins, de prendre pour cible la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem et de planifier de nouvelles colonies illégales en Cisjordanie.

Question : Comment la Türkiye répondra-t-elle à cette mentalité agressive ?

Burhanettin Duran : En tant que Türkiye, nous continuerons de lutter contre les activités déstabilisatrices de Netanyahu, auteur d’un génocide, et de nous tenir aux côtés de tous les États de notre région qui mènent une politique pacifique, en particulier la Syrie.

La Türkiye est l’un des pays les plus expérimentés et les plus profondément enracinés de la région. Notre tradition étatique est ancienne. Nous sommes un pays prudent, calme et puissant.

L’histoire montre clairement qu’il n’y a rien que nous ne soyons prêts à faire pour assurer notre propre sécurité, la pérennité de notre État et la sûreté de notre nation. Cette conception demeure inchangée aujourd’hui.

Nous disposons toutefois de suffisamment d’expérience pour ne pas tomber dans les pièges tendus par des figurants comme Netanyahu, qui cherchent à saper la paix et la stabilité dans notre région.

La Türkiye est reconnue dans le monde pour son approche qui privilégie la paix et pour les efforts qu’elle déploie en sa faveur, tant dans notre région qu’à l’échelle internationale.

La politique étrangère clairvoyante et pacifique de la Türkiye déjouera les jeux sanglants de figures discréditées comme Netanyahu, prêtes à embraser la région pour garantir leur propre avenir politique.

Personne ne peut troubler la paix de notre nation et de nos amis. La Türkiye ne le permettra jamais.

*Traduit du turc par Ben Amed Azize Zougmore