À bord de l’avion de Turkish Airlines qui a atterri à l’aéroport Istanbul se trouvent 59 activistes de différentes nationalités, dont 18 Turcs

Des activistes de la Flottille mondiale Sumud retenus après l’attaque israélienne ont été ramenés en Türkiye À bord de l’avion de Turkish Airlines qui a atterri à l’aéroport Istanbul se trouvent 59 activistes de différentes nationalités, dont 18 Turcs

AA / Istanbul

L’avion spécial transportant les militants de la Flottille mondiale Sumud, retenus après avoir été pris pour cible par l’armée israélienne dans les eaux internationales de la Méditerranée alors qu’ils tentaient de briser le blocus de Gaza et d’acheminer une aide humanitaire vitale, a atterri vendredi soir à l’aéroport Istanbul.

L’avion de Turkish Airlines, en provenance de Crète, transportait au total 59 personnes, dont 18 citoyens turcs.

L’avion affrété, numéro de vol « TK 6934 », est arrivé à l’aéroport à 21h45.

Les activistes ont été accueillis dans le salon VIP de l’aéroport par leurs proches ainsi que par plusieurs responsables.

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À l’issue de la cérémonie d’accueil, les activistes devraient être conduits à l’Institut médico-légal d’Istanbul pour les examens nécessaires dans le cadre de l’enquête ouverte par le parquet général d’Istanbul.

Flottille mondiale Sumud

La mission de printemps 2026 de la Flottille mondiale Sumud, qui vise à briser le blocus imposé à Gaza par Israël et à acheminer une aide humanitaire essentielle, a pris la mer en Méditerranée le 12 avril depuis Barcelone.

Après de nouvelles participations enregistrées sur l’île italienne de Sicile, la flottille a repris la mer le 26 avril. Dans la nuit du 29 avril, l’armée israélienne est intervenue illégalement contre les embarcations transportant les activistes dans les eaux internationales au large de l’île de Crète.

Israël a mené cette attaque contre la flottille à 600 milles nautiques de Gaza, à quelques milles seulement des eaux territoriales grecques, retenant les activistes et endommageant les bateaux.

Selon les responsables de la flottille, 345 participants originaires de 39 pays, dont des Turcs, se trouvaient à bord des embarcations.

*Traduit du turc par Wafae El Baghouani