La Fondation Maarif de la Türkiye (TMV) a organisé l’événement Science Fest Africa (SFA) 2026 dans la ville d’Abidjan, en Côte d’Ivoire

Côte d’Ivoire / Abidjan : la Fondation Maarif de la Türkiye a organisé l’événement Science Fest Africa 2026 La Fondation Maarif de la Türkiye (TMV) a organisé l’événement Science Fest Africa (SFA) 2026 dans la ville d’Abidjan, en Côte d’Ivoire

AA / Abidjan

La Fondation Maarif de la Türkiye (TMV) a organisé l’événement Science Fest Africa (SFA) 2026 dans la ville d’Abidjan, en Côte d’Ivoire. Le festival, organisé avec la participation de 27 pays de différentes régions du continent africain, s’est imposé comme une plateforme internationale visant à renforcer la coopération multilatérale dans les domaines de la science, de la technologie et de l’éducation.

Des étudiants, universitaires et représentants d’institutions venus de vastes régions allant de Madagascar à l’Afrique du Sud, du Sénégal à l’Éthiopie, se sont réunis dans le cadre de l’événement. Les participants ont présenté leurs projets à travers des concours scientifiques, des présentations de start-up, des panels et des espaces d’expérimentation.

La cérémonie d’ouverture a réuni l’ambassadeur de Türkiye à Abidjan, Deniz Erdogan Barim, le président de la Fondation Maarif de Türkiye (TMV) Mahmut M. Ozdil, des responsables de la fondation, des autorités ivoiriennes, des représentants d’organisations internationales ainsi qu’un grand nombre d’invités.

Dans son discours, le président de la TMV, Mahmut M. Ozdil, a souligné que le festival n’était pas seulement un événement, mais qu’il constituait une composante importante de la coopération développée par la Türkiye avec l’Afrique dans les domaines de l’éducation et de la science.

Il a indiqué que la fondation vise à créer une plateforme où les jeunes développent des solutions dans les domaines de la science et de la technologie, en soutenant des projets fondés sur les besoins locaux.

L’ambassadeur Barim a pour sa part insisté sur l’importance de la créativité et de l’innovation dans son allocution adressée aux jeunes, exprimant sa satisfaction quant au renforcement de la coopération entre la Türkiye et la Côte d’Ivoire.

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Le représentant de la TMV en Côte d’Ivoire, Coskun Yilmaz, a souligné que l’événement contribuait à renforcer le partage des connaissances et la coopération internationale.

La conseillère technique du ministère ivoirien de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, Marie Christ Allou, a également affirmé que le festival constituait une plateforme importante pour révéler le potentiel scientifique des jeunes.

Sur le site du festival, des projets ont été présentés dans les domaines de l’électronique et de la robotique, de l’intelligence artificielle, des technologies agricoles, de l’environnement et de la durabilité, ainsi que des sciences fondamentales.

Un panel a abordé la contribution de l’éducation scientifique et technologique aux compétences de résolution de problèmes et d’entrepreneuriat des jeunes, tout en soulignant l’importance de politiques éducatives fondées sur la science pour le développement durable.

Le festival s’est achevé par une cérémonie de remise de prix. Des équipes venues de Guinée, de la République démocratique du Congo, de Somalie, du Gabon, du Cameroun, de Tanzanie, du Ghana, du Mali, du Tchad, de Tunisie, du Burundi ainsi que du pays hôte, la Côte d’Ivoire, ont été récompensées.

*Traduit du turc par Ayse Bashoruz