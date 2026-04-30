La munition Mizrak affiche une portée de plus de 600 miles et des capacités autonomes en environnement brouillé

Baykar dévoilera sa nouvelle munition rôdeuse autonome longue portée Mizrak au SAHA 2026 La munition Mizrak affiche une portée de plus de 600 miles et des capacités autonomes en environnement brouillé

Le géant turc de la défense Baykar présentera sa nouvelle munition rôdeuse intelligente, autonome et de longue portée Mizrak lors du Salon international de l’industrie de défense, de l’aéronautique et de l’espace SAHA 2026, qui se tiendra prochainement à Istanbul.

Le système Mizrak affiche une portée opérationnelle de plus de 1 000 kilomètres ainsi qu’une endurance supérieure à sept heures. Baptisée d’après le mot turc signifiant « lance », cette plateforme est conçue pour des opérations profondes sol-sol ainsi que pour des missions prolongées de surveillance avec capacité de frappe en temps réel.

La munition sera déclinée en deux configurations principales : une version de frappe lourde dotée de deux ogives pour une charge totale de 40 kilogrammes, et une autre version équipée d’une ogive unique de 20 kilogrammes intégrant un autodirecteur à radiofréquence pour une détection de cible de haute précision.

Le système dispose d’une envergure de 4 mètres et d’une masse maximale au décollage de 200 kilogrammes. Il emporte également des capteurs électro-optiques et infrarouges interchangeables développés en interne pour les missions de reconnaissance.

Capable d’atteindre un plafond opérationnel de 10 000 pieds et une vitesse maximale avoisinant 185 kilomètres par heure, Mizrak offre une grande souplesse de déploiement.

Grâce à son système de décollage assisté par fusée, la munition peut être lancée aussi bien depuis des pistes conventionnelles que depuis des terrains difficiles ou des bandes non préparées.

Le système repose sur un pilote automatique alimenté par l’intelligence artificielle, lui permettant d’opérer indépendamment du système de positionnement global (GPS). Son guidage optique assisté par IA et ses capacités intégrées de positionnement visuel lui permettent de naviguer, localiser et neutraliser des cibles de manière autonome, y compris dans des environnements soumis à un brouillage intense ou dépourvus de signal GPS.

Pensé comme un multiplicateur de force polyvalent, Mizrak dispose en outre d’une portée de communication en visibilité directe de 80 kilomètres et d’une intégration fluide des liaisons de données et vidéo avec les drones de combat de Baykar, notamment les Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 et Akinci, permettant son insertion dans un réseau opérationnel élargi.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani