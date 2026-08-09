3- Misen en garde du ministre Hakan Fidan concernant la guerre Ukraine-Russie

AA / Ankara



Le ministre des Affaires étrangères Hakan Fidan a déclaré : « (Guerre Russie-Ukraine) Lorsque cette destruction, l’usure sur le front, se transforme en usure derrière le front, le sujet n’est plus celui de gagner ou de perdre une guerre ou une bataille sur un front ; cela devient une question liée à l’existence ou non en tant que nation. Quelles que soient les dernières moyens dont vous disposez, vous les utilisez cette fois-ci. »

Invité de l’Agence Anadolu (AA), M. Fidan a répondu aux questions d’actualité et a formulé des évaluations.

Fidan a indiqué que, dans la crise États-Unis-Iran, la priorité la plus importante sur laquelle tout le monde travaillait était de parvenir à un compromis permettant l’ouverture du détroit d’Ormuz. Il a rappelé que, dans la première phase de l’accord intervenu le 14 juin sous la médiation du Pakistan entre l’Iran et les États-Unis, il avait été décidé que les États-Unis libéreraient les avoirs iraniens gelés en échange de l’ouverture du détroit d’Ormuz et que l’Iran ne prélèverait « pendant 60 jours » aucun droit de passage sur cette voie d’eau stratégique.

Soulignant que les propositions à ce sujet avaient mûri et abouti à un point donné, Fidan a exprimé l’avis que l’on obtiendrait un résultat dès qu’un accord complet serait trouvé sur la procédure entre Oman et l’Iran, et que l’on s’en approchait.

Fidan a déclaré : « Nous voyons aussi qu’en Iran, les processus de prise de décision peuvent parfois s’allonger, pour des raisons compréhensibles. La situation dans laquelle se trouve la direction, la menace sécuritaire et l’accessibilité comptent également. » Il a souligné que les pays de la région, les États-Unis, les pays européens et asiatiques demandaient tous l’ouverture au plus vite de ce détroit.

Utilisant l’expression « Nous, en tant que Türkiye, parlons avec les parties. S’il y a un point où nous pensons que les choses sont bloquées, nous essayons de les débloquer », Fidan a souligné que les parties se parlaient directement et qu’il n’y avait aucun problème à ce sujet.

Fidan a indiqué que les parties discutaient de la manière dont les passages par le détroit d’Ormuz seraient organisés dans la situation actuelle, et a déclaré : « Peut-être qu’une ou deux contributions supplémentaires pourraient venir de pays ayant une frontière sur un ou deux détroits. »

« Ce que redoute le plus Israël, c’est l’isolement international »

Rappelant que le point le plus important pour passer à la deuxième phase du Plan de paix de Gaza était le désarmement du Hamas sous certaines conditions, Fidan a déclaré : « Israël a hésité à s’y engager. Nous connaissons très bien les stratégies d’Israël. Israël n’a jamais pensé que le Hamas et les Palestiniens avaient la capacité de résoudre diplomatiquement certaines questions. C’est pourquoi il a adopté cette attitude. Chaque fois qu’une question était résolue, il la reportait au point suivant. »

Rappelant qu’Israël avait mené une attaque ayant entraîné le martyre de 18 personnes environ 4 à 5 heures après l’acceptation de la proposition du Hamas, Fidan a évalué : « C’est quelque chose qu’Israël a toujours fait, mais désormais plus personne n’a même une phrase pour soutenir Israël à ce sujet. Même les foyers sionistes qui le soutiennent le plus ne peuvent plus le faire lorsque cela se produit. »

Fidan a estimé que les Palestiniens récompenseraient l’approche du Hamas consistant à « placer l’existence du peuple palestinien avant sa propre existence ».

Soulignant qu’aussi longtemps que l’objectif fondamental d’Israël serait de vider Gaza de sa population palestinienne, il continuerait à recourir à ce type de manœuvres, Fidan a insisté sur la nécessité de poursuivre sans interruption la mobilisation politique pour y faire face.

Indiquant que ce qu’Israël redoutait le plus était l’isolement international, Fidan a poursuivi ainsi :

« Jusqu’à présent, avec les très larges moyens dont il dispose, y compris ceux présents dans d’autres pays, il a créé une illusion dans le monde. Il a bâti sur cette illusion une pratique politique qui, quelles que soient les circonstances, travaille en permanence en faveur d’Israël. Autrement dit, il commet un génocide, et même dans ce cas, il peut ne rien se passer. Mais le monde entier voit désormais, avec sa propre conscience, la différence diabolique entre “l’illusion créée” et la réalité.

Nous savons en réalité que ce n’est pas une simple illusion ou un retour d’erreur, mais une question qui doit progressivement se transformer en une lutte d’indépendance, que le monde a en fait modelé l’esprit des gens en de nombreux points par un mouvement d’information et d’illusion semblable aux tentacules d’une pieuvre, et que c’est un mouvement multicouche, très pratique et très systématique. Ce n’est pas une nouvelle pour les personnes politiquement conscientes et à haute conscience qui vivent dans cette géographie. Nous en avons toujours été conscients. »

Notant que cela produisait un effet de « grande nouvelle » pour le reste du monde, M. Fidan a déclaré : « Actuellement, à mesure que la prise de conscience augmente, il voit aussi que l’isolement sera plus grand. Ici, on sort une nouvelle histoire, on provoque une nouvelle provocation, on produit un nouveau récit. Il faut aussi être préparé contre cela, mais les choses ne sont plus aussi faciles qu’avant. »

Sécurité de la navigation en mer Noire

À une question sur les attaques affectant les navires turcs en mer Noire, Fidan a déclaré :

« Nos avertissements se réalisent malheureusement. L’une des zones où la guerre s’est répandue est devenue l’ensemble de la mer Noire. Au début, ils frappaient les ports militaires et les navires militaires ; maintenant, ils frappent tous les navires commerciaux sans distinction. Malheureusement, les navires turcs – navires de propriété turque ou battant pavillon turc – en subissent aussi les conséquences. »

Fidan a souligné que des navires battant pavillon étranger et de propriété turque, ou battant pavillon étranger, de propriété étrangère mais avec des équipages turcs, pouvaient également être ciblés, et a indiqué qu’ils suivaient tous ces cas de près.

Précisant que le nombre de navires turcs était proportionnellement inférieur à celui des autres navires ciblés, mais que cela les préoccupait néanmoins, Fidan a déclaré : « À ce sujet, nous avons soumis plusieurs mesures à notre président. Nous les mettons en œuvre. »

Fidan a ajouté : « Nous avons transmis aux deux parties un appel à la mise en place d’un mécanisme concernant la déclaration d’un moratoire à ce sujet. Les Ukrainiens avaient déjà une demande en ce sens. Nous l’avons également transmis à nos interlocuteurs russes. Nous attendons une réponse à ce sujet. » Il a attiré l’attention sur le fait que les deux parties ciblaient des installations logistiques importantes les unes pour les autres, et que cela était très dangereux.

Guerre Russie-Ukraine

Évoquant l’extension de la guerre Russie-Ukraine au domaine civil, Fidan a indiqué que les médiateurs, à commencer par les États-Unis, constataient que les parties en guerre n’étaient pas prêtes à faire facilement des concessions tant qu’elles pensaient disposer de moyens militaires qu’elles pouvaient utiliser l’une contre l’autre.

Soulignant que ce qui faciliterait le travail des médiateurs serait que les parties fassent des concessions et se rejoignent au milieu, M. Fidan a déclaré : « Mais là où personne ne fait de concession, la guerre continue en s’intensifiant jusqu’à ce qu’elle crée elle-même sa propre zone de concession. Malheureusement, c’est ce dont nous sommes témoins. »

Déclarant que « les deux parties attendent le moment où elles se seront complètement usées l’une l’autre pour se dire “maintenant, venons autour d’une table et faisons la paix” », M. Fidan a rappelé qu’à un moment où les négociations étaient à leur apogée, la guerre était arrivée au point appelé « guerre d’usure sur le front ».

Indiquant que pendant la période de guerre d’usure, les soldats sur le front s’entre-tuaient avec des drones et des canons sans pouvoir avancer, et que de l’argent et des soldats étaient continuellement injectés dans les zones, M. Fidan a poursuivi ainsi :

« Lorsque nous sommes intervenus en tant que médiateur exactement au point optimal de cette guerre d’usure, un terrain d’entente était apparu. Là, parce que les Russes n’avaient pas pu prendre le territoire dans la région de Donetsk qu’ils estimaient à 24-25 % l’année dernière et à 15 % cette année, les parties n’ont pas réussi à parvenir à un accord. »

Soulignant qu’après l’échec des négociations, la guerre d’usure s’était transformée en une guerre d’anéantissement englobant aussi les cibles civiles, M. Fidan a utilisé les expressions suivantes : « Lorsque cette destruction, l’usure sur le front, se transforme en usure derrière le front, le sujet n’est plus celui de gagner ou de perdre une guerre ou une bataille sur un front ; cela devient une question liée à l’existence ou non en tant que nation. Quelles que soient les dernières moyens dont vous disposez, vous les utilisez cette fois-ci. »

À la question de Serdar Karagöz, président du conseil d’administration et directeur général de l’AA – « Nous savons quels sont les derniers moyens dont dispose la Russie. Est-ce que cela va dans cette direction ? En termes d’analyse. » –, M. Fidan a indiqué que si la guerre d’anéantissement s’amplifiait encore, la Russie pourrait utiliser « ses derniers moyens ».

M. Fidan a déclaré : « Lorsque nous avons abordé ce sujet avec nos interlocuteurs lors de ma visite en Russie, cela a semblé devenir un sujet d’actualité, “parce que le peuple le demande désormais”. Nous l’avons aussi dit aux Occidentaux, et les Occidentaux le savent aussi. »

Soulignant que cela constituait un danger et que la communauté internationale devait intervenir pour arrêter la guerre, M. Fidan a attiré l’attention sur le fait que tout ce que l’on disait impossible se produisait ; que la guerre s’étendait en termes de géographie, d’objectifs et de méthodes, et qu’elle pouvait passer à un niveau supérieur.

Indiquant que les perceptions et les constats des Européens, des Russes, des Américains et de l’Ukraine concernant la guerre présentaient des différences, M. Fidan a souligné que l’idée selon laquelle « la fin de la guerre prime sur tout autre intérêt » ne s’était pas encore formée.

M. Fidan a indiqué que certaines parties pensaient : « Si je laisse cette guerre en l’état, ma perte sera plus grande que celle que j’aurais en la laissant continuer », et qu’elles ne souhaitaient pas laisser la guerre dans cet état.

Le processus « Türkiye sans terrorisme »

M. Fidan a souligné que l’une des étapes importantes pour que le processus « Türkiye sans terrorisme » aboutisse avec succès était l’adoption de la loi-cadre en question.

Attirant l’attention sur le fait que l’opinion publique s’inquiétait parfois à ce sujet, M. Fidan a s'est exprimé ainsi : « Cette loi-cadre comporte des dispositions très bien rédigées et garantissant. À cet égard, elle a un beau langage et un mécanisme. Et qu’est-ce que c’est ? L’organisation ne pourra pas bénéficier des dispositions offertes par cette loi tant qu’elle n’aura pas déposé les armes et renoncé à ses moyens et capacités. »

Indiquant que l’organisation aurait dû s’engager sur la voie pacifique en 2013, lorsque de grandes réformes avaient été réalisées, M. Fidan a noté :

« En réalité, cela aurait dû être mis en œuvre dès le jour où les dernières réformes démocratiques avaient été réalisées, en 2013. Vous le savez, de grandes réformes avaient été faites. À partir de la période où tous les problèmes liés à l’identité avaient disparu, l’organisation aurait dû s’engager sur cette voie pacifique. Mais à l’époque, bien sûr, nous en avons aussi parlé de temps en temps, ils ont pensé que certains changements et équilibres régionaux et internationaux joueraient en leur faveur. Certains ont dit d’autres choses. Au final, ils n’en ont pas profité.

À ce stade atteint 13 ans plus tard, ils voient désormais que la conjoncture régionale et la conjoncture mondiale ne jouent plus beaucoup en leur faveur. Ils doivent en fait faire partie de cet environnement démocratique en Türkiye, qui fonctionne dans l’intérêt de tous. Autrement dit, les choses faites (par l’organisation) ne sont pas des éléments bénéfiques pour les Kurdes. C’est un mode d’action qui contribue à davantage de pertes économiques, davantage d’instabilité et davantage d’inquiétude. Incha’Allah, ils saisiront cette fois la main tendue. Mais comme je l’ai dit, les dispositions impératives de la loi ont réellement mis en place de bons mécanismes, il y a des mécanismes de confirmation, des commissions. À cet égard, ils peuvent être rassurés. »