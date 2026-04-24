La piste Istanbul Park accueillera les prestigieuses courses de Formule 1 pour la période allant de 2027 à 2031

Türkiye: Erdogan annonce le retour de la F1 à Istanbul pour une durée de 5 ans La piste Istanbul Park accueillera les prestigieuses courses de Formule 1 pour la période allant de 2027 à 2031

AA / Istanbul / Asiye Latife Yilmaz - Mustafa Kirikcioglu

Le président de la République de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, a annoncé vendredi qu'Istanbul Park accueillera des courses de haut niveau pendant cinq saisons entre 2027 et 2031.



S'exprimant lors d'un événement au Bureau présidentiel de Dolmabahçe à Istanbul marquant le retour de la Formule 1 en Türkiye, Erdogan a déclaré qu'Istanbul Park accueillera des courses passionnantes et de haute qualité offrant un grand plaisir visuel pendant cinq saisons complètes.



Le président a souligné qu'il espère que la Türkiye, « un pays de sports mécaniques », verra son partenariat avec la Formule 1 continuer de se renforcer dans les années à venir.

Le retour de la Formule 1

La Formule 1 fera son retour en Türkiye après une absence de six ans, avec le Grand Prix de Türkiye inclus dans le calendrier 2027 de la série de sport automobile la plus prestigieuse au monde.

Istanbul Park accueillera pour la 10e fois l'année prochaine une course de Formule 1, après des éditions précédentes entre 2005-2011 et 2020-2021.

Le circuit d'Istanbul Park est long de 5,3 kilomètres.

Ajouté au calendrier pour la première fois en 2005, le Grand Prix de Türkiye a eu lieu consécutivement jusqu'en 2011.

Il est ensuite revenu pendant la pandémie de COVID-19, avec l'édition 2020 sans spectateurs et l'édition 2021 à moitié capacité.

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Un total de 12 pilotes ont atteint le podium lors des neuf courses organisées à Istanbul Park, y compris Felipe Massa, Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, Juan Pablo Montoya, Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Jenson Button, Mark Webber, Sebastian Vettel, Valtteri Bottas, Max Verstappen et Sergio Perez.

* Traduit par Tuncay Çakmak