-Une course de 8 étapes entre Izmir et Ankara, avec 161 cyclistes issus de 27 pays sur une distance de 1 133 kilomètres

Tour de Türkiye : des journalistes internationaux saluent l’organisation et son rayonnement international -Une course de 8 étapes entre Izmir et Ankara, avec 161 cyclistes issus de 27 pays sur une distance de 1 133 kilomètres

AA / Antalya / Emre Asikci et Salih Ulas Sahan

Des journalistes internationaux spécialisés dans le cyclisme ont salué la 61ème édition du Tour cycliste présidentiel de Türkiye pour la qualité de son organisation, la beauté de ses paysages et son attractivité à l’échelle mondiale.

Ainsi, Federico Guido, correspondant du site italien Tuttobiciweb, a confié à Anadolu (AA) qu’il s’agissait de sa première visite en Türkiye, exprimant sa profonde appréciation pour tout ce que le pays a à offrir.

« J’ai particulièrement apprécié les paysages, notamment la mer. Il y a de nombreux décors magnifiques où l’on peut être. J’ai vraiment aimé cette expérience », a-t-il ajouté.

Interrogé sur l’ajout cette année de deux étapes de montagne, à Kiran et Feslikan, au lieu d’une seule, il a estimé que cela apportait davantage de défi et de diversité à la course.

Selon lui, cette évolution constitue un changement intéressant dans le tracé global.

« Il y a davantage d’occasions de voir évoluer le classement général. On peut assister à plus de confrontations entre les prétendants au classement général, ce qui rend la course plus captivante », a-t-il expliqué, en référence au classement général basé sur le temps cumulé des coureurs sur plusieurs étapes.

Le journaliste italien a également salué l’enthousiasme du public turc.

« Il y a beaucoup de supporters le long des routes, et surtout aux arrivées. Cela montre que les Turcs sont curieux et intéressés par le cyclisme. Espérons que cet engouement continuera de croître dans les années à venir », a-t-il déclaré.

Enfin, il a souligné vivre pleinement cette expérience, tout en s’efforçant d’observer son environnement et de découvrir le pays à travers un regard à la fois professionnel et personnel.

Un Tour de Türkiye bien organisé et fluide

De son côté, Nick Doup, correspondant du média néerlandais Wielerflits/Cyclingflash, a indiqué que le Tour de Türkiye figure parmi les courses à étapes les plus longues et les plus exigeantes du calendrier cycliste.

Selon lui, la difficulté accrue des épreuves rend la compétition particulièrement intéressante pour les coureurs.

Il a également estimé que l’intégration de deux étapes de montagne constitue une décision judicieuse de la part des organisateurs.

« Cela permet aux coureurs en difficulté lors d’une première étape de montagne de revenir et de prendre leur revanche sur une autre », a-t-il expliqué.

Il a en outre souligné que ces étapes offrent davantage d’opportunités aux grimpeurs, rendant la course plus disputée, notamment pour le classement général et la victoire finale.

« C’est toujours mieux qu’une seule étape. Si vous avez une mauvaise journée, c’est dommage. Mais avec deux étapes, vous pouvez vous rattraper ou continuer à vous battre », a-t-il ajouté.

Évoquant les équipes engagées, il a noté la présence de nombreuses formations solides, tout en exprimant l’espoir de voir encore plus de grands noms rejoindre la course à l’avenir.

Le Tour de Türkiye en bref

Le Tour de Türkiye est classé comme une épreuve ProSeries au calendrier de l’Union cycliste internationale (UCI) Europe Tour, et demeure la seule course organisée en Türkiye à ce niveau.

Le parcours traverse plusieurs villes côtières de la Méditerranée et de la mer Égée, notamment Izmir, Aydin, Mugla et Antalya.

L’épreuve, qui a débuté le 26 avril à Cesme (Izmir) et s’achèvera le 3 mai à Ankara, réunit 161 cyclistes de 27 pays, engagés sur un total de 1 133 kilomètres répartis en huit étapes.



* Traduit de l'anglais par Adama Bamba