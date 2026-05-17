Sport / MMA : Francis Ngannou signe un retour fracassant à Los Angeles

AA / Istanbul / Ben Amed Azize Zougmore

Le combattant camerounais Francis Ngannou a signé un retour remarqué dans l’octogone samedi à Los Angeles, en dominant largement le Brésilien Philipe Lins lors d’un gala organisé à l’Intuit Dome d’Inglewood, dans le sud de la Californie.

Absent des compétitions de MMA depuis octobre 2024, l’ancien champion des poids lourds de l’UFC s’est imposé avant la fin du premier round grâce à un crochet du gauche ayant envoyé son adversaire au tapis, après avoir imposé sa puissance aussi bien en boxe qu’au sol.

Âgé de 39 ans, Ngannou effectuait son retour après un passage remarqué en boxe anglaise marqué par deux défaites contre Tyson Fury et Anthony Joshua, ainsi qu’une victoire expéditive contre le Brésilien Renan Ferreira au sein de la Professional Fighters League (PFL).

Le Camerounais, qui affiche désormais un bilan de 19 victoires pour trois défaites, a profité de l’événement pour relancer publiquement l’idée d’un affrontement contre Jon Jones, légende américaine des poids lourds de l’UFC présente sur place comme consultant.

Le gala, organisé sous le patronage de la société MVP du youtubeur devenu boxeur Jake Paul, était diffusé avec le soutien de la plateforme Netflix.

Dans un message publié sur la plateforme sociale américaine, Francis Ngannou a remercié ses fans pour le "soutien".