NBA : les Spurs de San Antonio éliminent Oklahoma City et rejoignent New York en finale

Les San Antonio Spurs se sont qualifiés pour la finale NBA en s’imposant samedi soir sur le parquet du champion en titre, Oklahoma City Thunder, lors du match 7 de la finale de la Conférence Ouest (111-103).

Portés par le français Victor Wembanyama, auteur de 22 points, les Texans ont réalisé l’exploit de renverser Oklahoma City dans une rencontre décisive disputée au Paycom Center. Les Spurs affronteront les New York Knicks en finale NBA à partir de mercredi.

Longtemps devant au tableau d’affichage, San Antonio a su résister au retour du Thunder malgré les 35 points et 9 passes décisives du double MVP de la saison régulière, Shai Gilgeous-Alexander.

Les Spurs ont notamment fait la différence grâce à leur adresse extérieure, avec 17 tirs à trois points réussis sur 40 tentatives. Julian Champagnie a contribué à la victoire avec 20 points, tandis que le rookie Stephon Castle a ajouté 16 points, 6 rebonds et 6 passes décisives.

Dans le dernier quart-temps, alors que Wembanyama était contraint de rejoindre le banc après avoir commis sa cinquième faute, San Antonio a conservé son avantage grâce à une solide défense et à plusieurs actions décisives, dont un contre spectaculaire de Luke Kornet.

Cette qualification marque le retour des Spurs en finale NBA et permet à Victor Wembanyama, pour sa première campagne de play-offs, de disputer la série pour le titre face aux Knicks, qualifiés pour leur première finale depuis 1999.