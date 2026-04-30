L’International Football Association Board a décidé à l’unanimité l’introduction d’un carton rouge pour tout joueur se couvrant la bouche afin de masquer des propos discriminatoires lors d’une confrontation avec un adversaire, selon la FIFA

Mondial 2026 : les joueurs se couvrant la bouche lors d’une altercation verbale recevront un carton rouge L’International Football Association Board a décidé à l’unanimité l’introduction d’un carton rouge pour tout joueur se couvrant la bouche afin de masquer des propos discriminatoires lors d’une confrontation avec un adversaire, selon la FIFA

Tout joueur se couvrant la bouche lors d’une confrontation verbale avec un adversaire pourra désormais recevoir un carton rouge, a annoncé mardi 28 avril l’IFAB, instance gardienne des lois du jeu, dans le cadre de modifications disciplinaires qui seront appliquées lors de la Coupe du monde 2026. La mesure vise spécifiquement à endiguer les comportements racistes ou offensants masqués aux arbitres et diffuseurs, selon les médias français.

Cette nouvelle règle intervient dans un contexte institutionnel où la FIFA et l’IFAB renforcent les sanctions contre les comportements discriminatoires et les actions perturbant l’intégrité des compétitions. Outre le carton rouge pour les joueurs cachant leur bouche, l’IFAB a également validé un carton rouge contre les joueurs quittant volontairement le terrain pour protester contre une décision arbitrale, d’après le média France24.

La FIFA et l’IFAB ont officiellement précisé que ces nouvelles règles entreront en vigueur lors du Mondial 2026 organisé conjointement aux États-Unis, au Canada et au Mexique, du 11 juin au 19 juillet 2026. Tout manquement sera sanctionné d’une exclusion immédiate du terrain, renforçant la responsabilité individuelle des joueurs, selon le même média.

Les incidents de propos racistes et discriminatoires dans les stades continuent de relancer le débat sur l’efficacité des mesures existantes. Plusieurs voix appellent à une réponse plus ferme des autorités sportives et judiciaires afin de protéger les joueurs et préserver l’intégrité du football. À titre d’exemple, une vidéo largement relayée a montré le jeune joueur Lamine Yamal pris pour cible par des insultes racistes lors d’un match en Espagne, où des supporters ont proféré des propos visant ses origines et des chants à connotation islamophobe ont été signalés.