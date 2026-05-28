Mondial 2026 : l’Iran demande une délivrance rapide des visas

AA / Istanbul

Le président de la Fédération iranienne de football, Mehdi Taj, a déclaré que la délivrance des visas dans les délais restait l’une des principales préoccupations avant la Coupe du monde 2026 de la FIFA, selon les médias iraniens ce jeudi.

« La question des visas est actuellement l’un des sujets les plus importants. La FIFA doit régler le processus de délivrance afin que les visas soient accordés à temps et que les membres de l’équipe ainsi que les accompagnateurs puissent voyager sans problème », a déclaré Taj.

Il a ajouté que l’Iran avait déjà transmis les listes et demandes nécessaires liées au tournoi et que la question serait coordonnée et annoncée conjointement avec le Mexique, le Canada et les États-Unis.

Taj a également affirmé que les inquiétudes précédemment exprimées concernant les conditions d’accueil et d’éventuelles sensibilités aux États-Unis avaient « partiellement diminué ».

« Pour le moment, il n’y a pas de problème particulier au Mexique et les conditions évoluent normalement », a-t-il déclaré.

Le dirigeant du football iranien a par ailleurs indiqué que la partie américaine avait, selon lui, fait preuve de coopération concernant certains arrangements, notamment sur les questions liées à la présence des Iraniens et à certaines exigences logistiques.

L’équipe nationale iranienne de football a déposé la semaine dernière ses demandes de visas auprès de l’ambassade des États-Unis à Ankara en vue de la Coupe du monde 2026 de la FIFA.

Le tournoi sera coorganisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique du 11 juin au 19 juillet 2026.

Les membres de la sélection iranienne se sont rendus depuis leur camp d’entraînement dans la station balnéaire turque d’Antalya jusqu’à la capitale Ankara afin d’accomplir les formalités de visa.

L’équipe effectue un stage de préparation à Antalya depuis le 19 mai.

Mehdi Mohammad Nabi, premier vice-président de la Fédération iranienne de football, avait précédemment indiqué que la délégation effectuerait également les démarches liées aux visas canadiens durant cette visite, plusieurs joueurs iraniens évoluant à l’étranger devant également participer au processus.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy