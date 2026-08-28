Les trois clubs français connaissent leurs huit adversaires en phase de ligue, avec plusieurs affiches majeures au programme

Ligue Europa : Leverkusen pour Marseille et Lyon, la Juventus pour Rennes Les trois clubs français connaissent leurs huit adversaires en phase de ligue, avec plusieurs affiches majeures au programme

L’Olympique de Marseille et l’Olympique lyonnais affronteront le Bayer Leverkusen, tandis que le Stade Rennais ira défier la Juventus Turin lors de la phase de ligue de la Ligue Europa, selon le tirage au sort effectué vendredi à Monaco.

Marseille se déplacera sur le terrain du club allemand et recevra notamment l’Olympiacos, Anderlecht et le Celta Vigo. Les Phocéens joueront également à l’extérieur contre le Celtic Glasgow, Sturm Graz et Besiktas, avant d’accueillir le Levski Sofia.

Lyon recevra Leverkusen et retrouvera également Pierre Sage, son ancien entraîneur, désormais à la tête de Crystal Palace. L’OL affrontera aussi la Real Sociedad, Anderlecht, Hoffenheim, l’Union Saint-Gilloise, Jagiellonia et Lillestrom.

Éliminé mercredi par Fenerbahçe en barrages de la Ligue des champions, le club lyonnais disputera la Ligue Europa pour la quatrième fois en cinq ans. Il avait terminé en tête de la phase de ligue la saison dernière.

Rennes, de retour en Coupe d’Europe après deux ans d’absence, hérite notamment de la Juventus Turin et de l’Olympiacos. Le club breton sera également opposé au Dinamo Zagreb, au Sparta Prague, à Sturm Graz, à l’Omonia Nicosie, au NEC Nimègue et à l’OFI Crète.

La phase de ligue réunit 36 équipes, chacune devant disputer huit rencontres contre des adversaires différents. Les huit premiers du classement se qualifieront directement pour les huitièmes de finale, tandis que les équipes classées de la 9e à la 24e place passeront par des barrages. Les autres seront éliminées.

La première journée se déroulera les 16 et 17 septembre, tandis que la dernière est programmée le 28 janvier. La finale aura lieu le 26 mai 2027 à Francfort.

Aston Villa est le tenant du titre après sa victoire contre Fribourg lors de la précédente finale.​​​​​​​