« J’ai énormément de respect pour la Chine et pour le travail que vous avez accompli. Vous êtes un grand dirigeant », a déclaré le président américain à son homologue chinois

Les relations États-Unis-Chine seront « meilleures que jamais », affirme Trump lors de sa rencontre avec Xi « J’ai énormément de respect pour la Chine et pour le travail que vous avez accompli. Vous êtes un grand dirigeant », a déclaré le président américain à son homologue chinois

AA / Washington / Diyar Guldogan

Le président américain Donald Trump a affiché jeudi son optimisme quant à l’avenir des relations entre les États-Unis et la Chine, affirmant à son homologue chinois Xi Jinping que les liens entre les deux puissances allaient devenir « meilleurs que jamais ».

« C’est un honneur d’être avec vous. C’est un honneur d’être votre ami, et les relations entre la Chine et les États-Unis vont être meilleures que jamais », a déclaré Trump lors d’une rencontre avec Xi à Pékin.

Ces déclarations sont intervenues après une cérémonie d’accueil organisée par Xi au Grand Palais du Peuple, où des enfants chinois agitaient des drapeaux américains et chinois au passage des deux dirigeants.

Trump a indiqué avoir été « particulièrement impressionné » par les enfants présents lors de la cérémonie. « Ils étaient heureux, ils étaient magnifiques… Ces enfants étaient extraordinaires », a-t-il déclaré.

Il s’agit de la première visite officielle en Chine d’un président américain en exercice depuis le déplacement de Trump en 2017 lors de son précédent mandat.

« Nous avons eu une relation fantastique. Quand il y avait des difficultés, nous les avons réglées », a affirmé Trump.

Le président américain a également mis en avant sa relation personnelle avec Xi Jinping, assurant que les tensions entre les deux pays avaient souvent été résolues par des échanges directs entre les deux dirigeants.

« Je vous appelais, vous m’appeliez, et chaque fois qu’il y avait un problème, les gens ne le savent pas, nous le réglions très rapidement », a-t-il dit. « Nous allons avoir un avenir fantastique ensemble. »

Trump a par ailleurs salué à plusieurs reprises le leadership de Xi et le développement de la Chine sous sa direction.

« J’ai énormément de respect pour la Chine et pour le travail que vous avez accompli. Vous êtes un grand dirigeant », a-t-il déclaré. « Je le dis à tout le monde. Certains n’aiment pas que je le dise, mais je le dis quand même, parce que c’est vrai. »

« Peut-être le plus grand sommet de l’histoire »

Trump a également insisté sur la dimension économique du sommet, soulignant que les membres de sa délégation, composée notamment de grands patrons américains, souhaitaient renforcer les liens commerciaux avec Pékin.

« Ils se réjouissent de commercer et de faire des affaires, et cela sera totalement réciproque de notre côté. J’attends donc avec impatience nos discussions », a-t-il déclaré, qualifiant cette rencontre de « peut-être le plus grand sommet de l’histoire ».

Le conflit au Moyen-Orient, Taïwan, ainsi que les questions commerciales et tarifaires figurent parmi les principaux sujets à l’ordre du jour.

Trump est accompagné du secrétaire d’État Marco Rubio et du secrétaire à la Défense Pete Hegseth, ainsi que de nombreux dirigeants de grandes entreprises américaines, parmi lesquels Elon Musk et Jensen Huang.

La délégation économique comprend également Tim Cook, Larry Fink, Stephen Schwarzman, Kelly Ortberg, Jane Fraser, David Solomon et Cristiano Amon.

Le fils du président, Eric Trump, et son épouse Lara Trump accompagnent également la délégation présidentielle.

La Première dame Melania Trump n’effectue toutefois pas le déplacement, contrairement à la visite de 2017, durant laquelle le couple présidentiel avait été reçu par Xi Jinping et son épouse Peng Liyuan.

À leur sortie du Grand Palais du Peuple, plusieurs chefs d’entreprise ont brièvement répondu aux journalistes.

« Merveilleux », a déclaré Elon Musk lorsqu’il a été interrogé sur le déroulement des discussions.

Questionné sur les résultats obtenus, le patron de Tesla et SpaceX a répondu : « Beaucoup de bonnes choses. »

Tim Cook a, pour sa part, adressé un signe de paix puis un pouce levé aux journalistes, selon un rapport du pool de presse.

Jensen Huang a lui aussi salué l’issue des échanges.

« Les réunions se sont bien passées », a-t-il déclaré. « M. Xi et le président Trump ont été incroyables. »

Selon un responsable de la Maison-Blanche, l’entretien à huis clos entre Trump et Xi a duré plus de deux heures.

Cette visite intervient dans un contexte de tensions persistantes au Moyen-Orient, après les frappes menées le 28 février par les États-Unis et Israël contre l’Iran, qui avaient entraîné des représailles visant Israël et des alliés américains dans le Golfe, ainsi que la fermeture du détroit d’Ormuz.

Un cessez-le-feu prolongé est actuellement en vigueur.

La Chine a réitéré ses appels au dialogue dans la région, tandis que Washington accuse Pékin de soutenir les capacités militaires et économiques de l’Iran.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore