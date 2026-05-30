Mené dès la 6ᵉ minute, le club parisien a égalisé par Ousmane Dembélé avant de s’imposer aux tirs au but (4-3) en finale à Budapest.

Le PSG décroche sa deuxième Ligue des champions aux tirs au but face à Arsenal Mené dès la 6ᵉ minute, le club parisien a égalisé par Ousmane Dembélé avant de s’imposer aux tirs au but (4-3) en finale à Budapest.

Le Paris Saint-Germain a remporté samedi soir la Ligue des champions en battant Arsenal aux tirs au but (4-3), au terme d’une finale disputée à la Puskás Aréna de Budapest.

Arsenal avait pris l’avantage dès la 6ᵉ minute grâce à Kai Havertz, permettant aux Londoniens de rejoindre les vestiaires avec un but d’avance à la pause.

Le PSG est revenu au score à la 65ᵉ minute par l’intermédiaire d’Ousmane Dembélé, auteur d’un penalty validé après intervention de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR).

Malgré plusieurs occasions de part et d’autre, les deux équipes n’ont pas réussi à se départager durant le temps réglementaire, puis lors des prolongations, conclues sur le score de 1-1.

La rencontre s’est donc décidée lors de la séance de tirs au but, au cours de laquelle les Parisiens se sont montrés plus efficaces en s’imposant 4 tirs au but à 3.

Le club de la capitale décroche ainsi la deuxième Ligue des champions de son histoire et conserve son titre européen.

Des milliers de supporters s’étaient rassemblés dans plusieurs lieux de Paris pour suivre la rencontre. Après le coup de sifflet final, des scènes de joie ont éclaté dans la capitale française, où les supporters ont célébré ce nouveau sacre continental.

Cette victoire permet au Paris Saint-Germain de confirmer sa place parmi les grandes puissances du football européen et d’inscrire un peu plus son nom dans l’histoire de la compétition.