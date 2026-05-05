Mehdi Taj avertit que l’équipe pourrait se retirer en cas de restrictions ou de « manque de respect »

Le président du football iranien conditionne la participation à la Coupe du monde aux garanties de la FIFA Mehdi Taj avertit que l’équipe pourrait se retirer en cas de restrictions ou de « manque de respect »

AA / Istanbul / Sahin Demir

Le président de la Fédération iranienne de football a déclaré mardi que l’équipe nationale se prépare à participer à la Coupe du monde de la FIFA 2026, mais que sa présence dépend de la réception de garanties fermes de la part de l’instance dirigeante FIFA.

S’exprimant à la chaîne publique IRIB, Mehdi Taj a indiqué que l’équipe prévoit de tenir un camp d’entraînement en Türkiye après une courte pause, avant de se rendre au tournoi.

Il a précisé que la participation dépendrait de l’obtention d’assurances lors d’une réunion prévue avec le président de la FIFA, Gianni Infantino, et le secrétaire général Mattias Grafstrom, afin d’éviter des problèmes similaires à un incident récent survenu au Canada.

Taj a déclaré que les responsables iraniens s’attendent à des garanties selon lesquelles l’équipe ne ferait face à aucune restriction d’entrée ni à ce qu’il a qualifié de « manque de respect », en particulier envers les institutions étatiques iraniennes.

« Nous n’avons aucun problème avec les États-Unis. Nous allons à la Coupe du monde parce que nous nous sommes qualifiés. Notre hôte est la FIFA, pas un pays en particulier », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que l’Iran prévoit deux matchs amicaux en Türkiye et un aux États-Unis avant le tournoi.

Ces déclarations interviennent après que des responsables du football iranien sont rentrés au pays sans assister au Congrès de la FIFA au Canada, malgré la possession de visas valides, selon les médias iraniens.

Taj et le secrétaire général Hedayat Mombeini avaient voyagé via la Türkiye pour assister à une réunion de la Confédération asiatique de football et au Congrès de la FIFA au Canada, mais se sont vus refuser l’entrée à leur arrivée.

Les médias iraniens ont décrit l’incident comme motivé politiquement, tandis que la ministre canadienne des Affaires étrangères, Anita Anand, a indiqué qu’il pourrait ne pas avoir été intentionnel.

La FIFA a par la suite exprimé ses regrets concernant l’incident et indiqué qu’une réunion séparée avec les responsables iraniens serait organisée.

Cet épisode survient avant la Coupe du monde 2026 de la FIFA, qui sera co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique en juin. Les responsables américains ont déclaré que les athlètes iraniens ne devraient pas faire face à des restrictions, bien que certaines personnes accompagnantes puissent être concernées.

Le président de la FIFA a déclaré que l’Iran devrait participer, notant que l’équipe s’est qualifiée pour le tournoi.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz