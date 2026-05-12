« Le président de la Fédération israélienne de football a voulu me rencontrer à plusieurs reprises. Je ne l’ai pas rencontré, et je ne le rencontrerai pas », a déclaré Haciosmanoglu

Le président de la Fédération turque de football a refusé à plusieurs reprises de rencontrer son homologue israélien « Le président de la Fédération israélienne de football a voulu me rencontrer à plusieurs reprises. Je ne l’ai pas rencontré, et je ne le rencontrerai pas », a déclaré Haciosmanoglu

AA / Istanbul / Fatih Erel

Le président de la Fédération turque de football (TFF), Ibrahim Haciosmanoglu, a déclaré mardi qu’il avait refusé à plusieurs reprises de rencontrer le président de l’Association israélienne de football en raison du génocide à Gaza.

« Nous avons une amitié très importante avec l’Espagne en tant que pays, dans le sport et en politique. Quand je vois de loin le président de la Fédération espagnole de football (Rafael Louzan), je vais le saluer et le prendre dans mes bras. Ils sont également très sensibles à la question palestinienne. Si Israël avait participé à la Coupe du monde FIFA 2026, l’Espagne aurait dit : ‘Nous ne participerons pas’ », a déclaré Haciosmanoglu à Anadolu.

« Le président de l’Association israélienne de football (Moshe Zuares) a voulu me rencontrer à plusieurs reprises. Je ne l’ai pas rencontré, et je ne le rencontrerai pas. Là où nous devons réagir, nous suivons la direction de notre Président. Tout comme nous soutenons les opprimés, nous nous tenons aux côtés de tous ceux qui souffrent de l’oppression des oppresseurs. Ils ont expulsé la Russie de toutes les organisations en une semaine. Nous voyons l’attitude du monde envers ces personnes cruelles qui éliminent des gens sans distinction de religion, de langue, de race, de croyance, d’enfants, de femmes, de personnes âgées, d’écoles, de mosquées ou d’églises. Si chacun a un compte à régler, Allah, Dieu aussi a un compte à régler », a-t-il ajouté.

Haciosmanoglu a envoyé en septembre dernier une lettre à la FIFA, à l’UEFA et aux présidents des fédérations nationales de football appelant à interdire Israël des compétitions sportives internationales.

L’offensive militaire israélienne se poursuit dans la deuxième année du génocide à Gaza. Plus de 72 000 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, ont été tués et plus de 172 000 blessés depuis octobre 2023.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz