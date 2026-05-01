« Nous parlons depuis des années le langage des lois et des règlements, mais le comportement israélien a été marqué par l’arrogance et le mépris des institutions internationales », déclare Jibril Rajoub à Anadolu

Le patron de la Fédération palestinienne de football appelle la FIFA à agir contre Israël « Nous parlons depuis des années le langage des lois et des règlements, mais le comportement israélien a été marqué par l’arrogance et le mépris des institutions internationales », déclare Jibril Rajoub à Anadolu

AA / Ramallah / Qais Omar

Le président de la Fédération palestinienne de football, Jibril Rajoub, a appelé la FIFA à prendre des mesures face aux « crimes » commis par Israël contre le sport palestinien, estimant que les violations en cours pourraient conduire, à terme, à l’expulsion d’Israël de l’instance mondiale.

Dans un entretien accordé à Anadolu, Rajoub a déclaré que « l’ampleur des crimes commis et en cours contre le sport palestinien, les athlètes palestiniens et les installations sportives, exige une position de la FIFA et des confédérations continentales qui en dépendent ».

Il a souligné que la démarche palestinienne vise à « tenir l’occupation (israélienne) pour responsable, ce qui mènera à l’expulsion d’Israël de la FIFA ».

Offensive juridique dans le cadre des règlements de la FIFA

Le dirigeant palestinien a indiqué que cette initiative s’inscrit « dans le cadre des règles et règlements en vigueur de la FIFA et de la Charte olympique, dans le but de mettre en lumière les pratiques de l’occupation afin d’obtenir des comptes ».

Il a ajouté que la fédération palestinienne soulève cette question depuis des années, en dénonçant « des violations flagrantes », notamment « la présence de neuf clubs israéliens opérant dans des colonies construites sur les terres de l’État palestinien occupé, que le monde reconnaît comme des territoires occupés ».

« Nous avons parlé le langage des lois, des règlements et des statuts, mais le comportement israélien a été marqué par l’arrogance, le mépris des institutions internationales et une attitude hautaine à leur égard », a-t-il poursuivi.

Rajoub a également affirmé que le délégué israélien « s’est exprimé devant l’Assemblée générale comme si Israël était une république idéale en matière de démocratie, de pluralisme et d’absence de discrimination, de racisme et de crimes d’occupation », alors que « plus de 200 fédérations membres savent ce qui se passe réellement ».

Pressions, recours et prochaines étapes

Selon lui, cette attitude « a conduit à l’isolement, à l’humiliation et au discrédit du délégué israélien au sein de l’Assemblée générale », qu’il attribue à « son comportement arrogant ».

« La cause palestinienne est une cause juste, elle a été présentée de manière civilisée et dans un esprit sportif », a déclaré Rajoub, ajoutant que la dernière réunion de la FIFA « a constitué un tournant stratégique dans la condamnation de cette occupation et de son comportement ».

« Nous pensons qu’il s’agit du début d’un processus pouvant conduire à des sanctions contre cette occupation, désormais assiégée, rejetée et marginalisée », a-t-il ajouté.

Concernant la décision de la FIFA, Rajoub a estimé que le Conseil de la FIFA « a pris une mauvaise décision sous l’effet de pressions ».

« Nous menons ce combat à travers la FIFA et conformément à ses lois, mais ces pressions ont influencé la décision.

Nous avons agi au niveau de l’Assemblée générale et nous avons également saisi le Court of Arbitration for Sport pour contester cette décision », a-t-il expliqué.

Rajoub a ajouté que le comportement israélien « fondé sur l’arrogance » a contribué à « l’exposer et à le placer dans une position de fragilité face à la communauté internationale, où il est désormais isolé et rejeté ».

Il a insisté sur le fait que la fédération palestinienne poursuivra ses efforts juridiques « afin de garantir l’application équitable des lois et de protéger les droits des athlètes palestiniens ».

- Position tranchée lors du Congrès de la FIFA

Rajoub a refusé de serrer la main du représentant de la Fédération israélienne, Bassem Sheikh Suleiman, lors du 76e Congrès de la FIFA à Vancouver, après avoir été invité sur scène par le président de la FIFA, Gianni Infantino, à l’issue de son discours.

Rajoub a ensuite partagé une vidéo sur Facebook affirmant : « Depuis la tribune de la FIFA, nous avons adopté une position claire et de principe en refusant de serrer la main du représentant de l’association israélienne. »

Il a précisé qu’il s’agissait « d’une affirmation que la dignité nationale n’est pas soumise aux considérations protocolaires, par respect pour le caractère sacré du sang de notre peuple, y compris celui de nos athlètes ».

Dans son intervention devant le congrès, Rajoub a indiqué que la fédération palestinienne ferait appel devant le Tribunal arbitral du sport concernant la décision de la FIFA de ne pas prendre de mesures face aux violations liées aux clubs israéliens installés dans des colonies illégales.

Il a précisé qu’un recours formel a été déposé le 22 avril 2026 dans le but de « rectifier la trajectoire » et de garantir que les règles soient appliquées de manière égale à toutes les fédérations sans exception.

Il a ajouté que le Conseil de la FIFA avait choisi de ne pas répondre à la proposition palestinienne le 19 mars, bien qu’il ait infligé une amende à la fédération israélienne pour discrimination, dénonçant « une contradiction entre la reconnaissance des violations et l’absence de toute mesure pour y mettre fin ».

La Fédération palestinienne réclame l’arrêt des activités des clubs installés dans les colonies illégales, affirmant que ces territoires sont « occupés au regard du droit international » et que la poursuite de ces activités sans mesure dissuasive « mine la crédibilité du système international du football ».

Des clubs israéliens opèrent dans des colonies illégales en Cisjordanie occupée, y compris à Jérusalem-Est.

La communauté internationale ainsi que l’ONU considèrent la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, comme un territoire palestinien occupé et jugent les colonies israéliennes qui y sont implantées illégales au regard du droit international.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani