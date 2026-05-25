Le Maroc accorde une grâce royale aux supporters sénégalais arrêtés lors des incidents de la CAN

Le roi du Maroc, Mohammed VI, a accordé samedi une grâce royale aux supporters sénégalais détenus dans le royaume à la suite des incidents survenus lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, selon un communiqué du cabinet royal.

Le 20 février dernier, un tribunal marocain avait condamné 18 Sénégalais à des peines de prison allant de trois mois à un an, après leur arrestation à la suite des incidents ayant éclaté lors de la finale de la CAN organisée au Maroc.

Les accusés avaient été reconnus coupables de « participation à des actes d’émeute et de violence, notamment contre les forces de l’ordre, de dégradation d’équipements sportifs, d’intrusion sur la pelouse et de jets de projectiles ».

Selon le communiqué du cabinet royal, cette grâce a été accordée « en considération des liens de fraternité historiques unissant le Royaume du Maroc et la République du Sénégal, et à l’occasion de l’Aïd al-Adha ».

Le 18 janvier dernier, les 18 supporters sénégalais avaient été arrêtés à la suite de violences survenues pendant la finale de la CAN opposant le Sénégal au Maroc à Rabat.

Le 19 janvier, le président de la FIFA, Gianni Infantino, avait condamné des scènes jugées « inacceptables » lors de cette finale disputée le 18 janvier entre les sélections sénégalaise et marocaine à Rabat.

L’attribution d’un penalty au Maroc dans les dernières secondes du temps additionnel avait poussé certains joueurs sénégalais à quitter le terrain en menaçant de se retirer du match. Les tensions s’étaient ensuite propagées aux tribunes, où plusieurs supporters sénégalais avaient tenté d’envahir la pelouse pendant près de 15 minutes.

Le capitaine Sadio Mané avait finalement ramené les joueurs sur le terrain. Après l’échec d’Brahim Diaz sur penalty, Pape Gueye avait inscrit le but de la victoire en prolongation, offrant au Sénégal un succès 1-0 et le titre continental. Le Maroc avait accueilli la compétition du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 avec la participation de 24 sélections.

Cependant, la Fédération royale marocaine de football avait saisi la Confédération africaine de football, estimant que les joueurs sénégalais avaient enfreint les règles en quittant le terrain sans l’autorisation de l’arbitre. Le 17 mars dernier, la CAF avait annulé la victoire du Sénégal et attribué un succès 3-0 au Maroc, retirant ainsi le titre aux « Lions de la Teranga ».

De son côté, la Fédération sénégalaise de football a contesté cette décision devant le Tribunal arbitral du sport, affirmant son droit à conserver le trophée. L’instance examine toujours le dossier et n’a pas encore rendu sa décision.

*Traduit de l'arabe par Wafae El Baghouani