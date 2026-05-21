Le président de la Confédération mondiale des sports traditionnels, Bilal Erdogan, affirme que les visiteurs découvriront la richesse de la culture traditionnelle durant cet événement de quatre jours

Le 8e Festival culturel des sports traditionnels ouvre ses portes à Istanbul Le président de la Confédération mondiale des sports traditionnels, Bilal Erdogan, affirme que les visiteurs découvriront la richesse de la culture traditionnelle durant cet événement de quatre jours

AA / Istanbul

Le 8e Festival culturel des sports traditionnels, organisé par l'Union mondiale d’Ethnosport, a ouvert ses portes jeudi à l’aéroport Atatürk d’Istanbul.

Le festival, qui se déroule du 21 au 24 mai, a débuté par une représentation d’élèves accompagnée de la cérémonie traditionnelle du Gulbank devant la tente Han installée sur le site de l’aéroport. L’ensemble historique de musique turque d’Istanbul et la fanfare militaire Mehter ont également participé à la cérémonie d’ouverture.

Prenant la parole lors de l’événement, le président de la Confédération mondiale des sports traditionnels Bilal Erdogan a déclaré que les visiteurs pourront découvrir « la richesse de la culture traditionnelle » tout au long du festival.

Il a indiqué que le programme comprendrait notamment des compétitions de lutte traditionnelle ainsi que des sports équestres, ajoutant que les enfants et les familles auront l’occasion de participer à différents ateliers et activités culturelles.

« Pendant ces quatre jours, nous vivrons une nouvelle fois ensemble la richesse de notre culture. Avec nos enfants et nos aînés, nous ressentirons en famille l’esprit et l’atmosphère de la tradition », a déclaré Bilal Erdogan.

Soulignant l’importance internationale d’Istanbul, il a officiellement inauguré le festival en coupant le ruban aux côtés d’enfants après les discours d’ouverture.

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*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore