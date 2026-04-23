- Ainsi, la compétition se déroulera du 29 août au 14 septembre 2031, avec des matchs organisés à Lille, Lyon et Paris

La France organisera la Coupe du monde de basket 2031 - Ainsi, la compétition se déroulera du 29 août au 14 septembre 2031, avec des matchs organisés à Lille, Lyon et Paris

AA/Istanbul/ Sanaa Amir

La France a été désignée pour organiser la Coupe du monde masculine de basket en 2031, a annoncé mercredi 22 avril la Fédération internationale de basket-ball dans un communiqué. Il s’agit d’une première pour le pays.

Ainsi, la compétition se déroulera du 29 août au 14 septembre 2031, avec des matchs organisés à Lille, Lyon et Paris. La capitale accueillera notamment la phase finale, confirmant le rôle central des grandes métropoles françaises dans l’organisation de l’événement.

Dans son communiqué, la FIBA souligne également que la France rejoint les grandes nations organisatrices d’événements sportifs mondiaux, après avoir accueilli les Jeux olympiques de 2024, dans la continuité de Tokyo en 2020. Cette attribution s’inscrit dans la dynamique des grandes compétitions internationales organisées en Europe et en Asie ces dernières années.

Dans la foulée, le président de la Fédération française de basket-ball, Jean-Pierre Hunckler, a salué « une immense satisfaction et une grande fierté ». Il a remercié la FIBA, estimant que « le 22 avril 2026 restera une grande date ».

Par ailleurs, il a mis en avant un projet reposant sur « de grandes arénas » et sur le soutien des collectivités locales ainsi que de l’État. Il a également insisté sur la dimension sportive de l’événement, affirmant que « cette Coupe du monde sera avant tout pour les joueurs ».

Dans ce contexte, il a salué « une génération exceptionnelle » qui pourra « jouer en France devant son public », remerciant notamment Tony Parker et Victor Wembanyama pour leur rôle d’ambassadeurs.

Enfin, le président Emmanuel Macron a réagi sur le réseau social américain X, évoquant « une grande fierté pour notre pays ». Il a souligné que cette désignation confirme « la capacité de la France à organiser les plus grands événements sportifs internationaux », après les Jeux de Paris.

- La Coupe du monde masculine de basket-ball

La Coupe du monde masculine de basket-ball (FIBA Basketball World Cup) est la principale compétition internationale organisée par la FIBA. Créée en 1950 en Argentine, dans un contexte d’essor mondial du basketball né aux États-Unis à la fin du XIXe siècle, elle se tient tous les quatre ans entre deux éditions des Jeux olympiques. Elle vise à rassembler les meilleures sélections nationales et à structurer une compétition mondiale en dehors du cadre olympique.

Au fil des décennies, le tournoi a connu plusieurs évolutions majeures. D’abord dominé par les équipes américaines et sud-américaines, il voit l’émergence progressive de l’Europe à partir des années 1970-1980, avec des puissances comme l’ex-URSS, la Yougoslavie ou encore l’Espagne. Un tournant intervient en 1992 avec l’autorisation des joueurs NBA, symbolisée par la « Dream Team » américaine aux Jeux olympiques, renforçant la dimension mondiale de la discipline.

En 2014, la FIBA modernise la compétition en la rebaptisant « FIBA Basketball World Cup » et en adaptant son calendrier pour éviter les chevauchements avec la Coupe du monde de football. Depuis 2019, le tournoi réunit 32 équipes et le vainqueur reçoit le trophée Naismith, en hommage au fondateur du basketball.

La FIBA a désigné le Japon pour accueillir la Coupe du monde féminine de basket-ball 2030.