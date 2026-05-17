Le président de l’Union mondiale d’ethnosport, Bilal Erdogan, souligne un essor important en Türkiye

La 8e édition du Festival culturel d’ethnosport se tiendra du 21 au 24 mai à Istanbul Le président de l’Union mondiale d’ethnosport, Bilal Erdogan, souligne un essor important en Türkiye

Le président de l’Union mondiale d’ethnosport, Bilal Erdogan, a affirmé que les sports traditionnels connaissent un essor important en Türkiye, à quelques jours de la 8e édition du Festival culturel d’ethnosport prévue du 21 au 24 mai à Istanbul.

Invité du programme « Plateau du Sport » d'Anadolu (AA) à Istanbul, Bilal Erdogan a estimé que « malgré la pression de la modernité », les populations restent attachées aux pratiques culturelles et sportives traditionnelles.

Il a notamment souligné le développement rapide du tir à l’arc traditionnel en Türkiye depuis la création, en 2019, de la Fédération turque de tir à l’arc traditionnel.

« C’est aujourd’hui la fédération qui connaît la croissance la plus rapide, avec plus de 500 clubs et plus de 20.000 sportifs licenciés », a-t-il déclaré, évoquant également l’organisation de centaines de compétitions et d’événements à travers le pays.

Bilal Erdogan a insisté sur le rôle du sport comme vecteur de transmission culturelle entre générations, citant notamment le cirit et la lutte à l’huile comme exemples de disciplines portant des valeurs de respect et de transmission.

Le responsable a également annoncé que l’Union mondiale d’ethnosport travaillait à l’organisation d’un événement international baptisé « Ethnosports 2027 », qu’il a présenté comme « les Jeux olympiques des sports traditionnels ».

Évoquant les performances turques en tir à l’arc, il s’est félicité des récents succès internationaux de la Türkiye et a assuré que le pays visait les sommets lors des Jeux olympiques de Los Angeles.

« C’est notre sport ancestral. Nous serons au sommet et nous y resterons », a-t-il affirmé.

Bilal Erdogan a également estimé que le développement des sports traditionnels pouvait constituer « un souffle » pour les peuples confrontés aux guerres et aux crises, évoquant notamment Gaza et plusieurs zones de conflit dans le monde.

Selon lui, les messages portés par les sports traditionnels autour de la paix, de la solidarité et du vivre-ensemble trouvent un écho favorable dans de nombreux pays d’Afrique, des Balkans et d’Asie.

La 8e édition du Festival culturel d’ethnosport devrait de tenir du 21 au 24 mai à l’aéroport Atatürk d’Istanbul.