- Le gouvernement affirme que toutes les dispositions nécessaires ont été prises

L’Iran « pleinement prêt » pour le Mondial 2026 aux États-Unis, malgré les tensions régionales - Le gouvernement affirme que toutes les dispositions nécessaires ont été prises

AA / Istanbul / Sahin Demir



L’Iran est pleinement prêt pour la participation de son équipe nationale de football à la Coupe du monde de la FIFA 2026 aux États-Unis, a déclaré mercredi la porte-parole du gouvernement, Fatemeh Mohajerani.

S’exprimant sur la chaîne publique IRIB, Mohajerani a indiqué que le ministère de la Jeunesse et des Sports avait pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer une participation efficace de l’équipe au tournoi.

Elle a ajouté que ces préparatifs avaient été réalisés sous la directive du ministre des Sports, en mettant l’accent sur la fourniture des installations nécessaires pour une performance réussie.

Par ailleurs, Mohajerani a indiqué que le ministre de la Santé avait rapporté que 40 000 blessés avaient été soignés gratuitement durant ce qu’elle a qualifié de « troisième guerre imposée ».

Les tensions régionales se sont intensifiées après que les États-Unis et Israël ont mené des frappes conjointes contre l’Iran le 28 février, entraînant des attaques de représailles de Téhéran contre des installations et des bases américaines au Moyen-Orient.

Un cessez-le-feu de deux semaines a été annoncé le 8 avril, suivi de rares pourparlers directs à Islamabad les 11 et 12 avril, qui se sont achevés sans accord. Le cessez-le-feu a ensuite été prolongé par les États-Unis alors que les efforts diplomatiques se poursuivent.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré le 16 avril que l’Iran devrait participer à la prochaine Coupe du monde, prévue du 11 juin au 19 juillet, soulignant que l’équipe s’est qualifiée et a exprimé sa volonté de concourir malgré la situation actuelle.

Le président américain Donald Trump a déclaré en mars que, bien que l’équipe iranienne serait la bienvenue au tournoi, il s’est interrogé sur l’opportunité de sa participation, évoquant des préoccupations concernant leur « vie et leur sécurité ».

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani

