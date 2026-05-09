La fédération de football fixerait apparemment des conditions concernant les déplacements, la sécurité et l’accès des médias

L’Iran confirme sa participation à la Coupe du monde de la FIFA 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique La fédération de football fixerait apparemment des conditions concernant les déplacements, la sécurité et l’accès des médias

AA / Téhéran et Istanbul

La Fédération iranienne de football a annoncé samedi que l’équipe nationale d’Iran participera à la Coupe du monde de la FIFA 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

La fédération avait finalisé sa décision de participation et confirmé que les démarches de visa liées au tournoi avaient été accomplies d'après l’agence officielle IRNA.

La fédération a précisé que l’équipe nationale avait obtenu sa qualification grâce à ses résultats et poursuit actuellement ses préparatifs et entraînements en vue de la compétition.

Le tournoi se tiendra du 11 juin au 19 juillet.

L’Iran doit affronter la Nouvelle-Zélande à Los Angeles le 15 juin, la Belgique le 21 juin, avant de rencontrer l’Égypte à Seattle le 26 juin.

Par ailleurs, l’agence ISNA a indiqué que la fédération iranienne avait présenté dix conditions pour la participation du pays au tournoi.

Parmi les conditions rapportées figurent des garanties selon lesquelles tous les joueurs et le personnel technique recevraient leurs visas sans complication et ne seraient pas interrogés par les autorités américaines de l’immigration pendant leurs déplacements.

La fédération aurait également demandé la facilitation des visas pour les journalistes et supporters iraniens assistant au tournoi, un renforcement des mesures de sécurité aux alentours des aéroports, hôtels, itinéraires de transport et stades, ainsi que des restrictions limitant la présence dans les stades au seul drapeau officiel de l’équipe nationale iranienne.

D’autres exigences incluraient des garanties que l’hymne national iranien serait diffusé sans interruption lors des matchs et que les questions posées lors des conférences de presse seraient strictement limitées aux sujets liés au football.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz