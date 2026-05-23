L’exploitant du Telekom Center d’Athènes a accusé samedi l’EuroLeague de graves défaillances organisationnelles et sécuritaires lors du Final Four, pendant la demi-finale entre l’Olympiacos et le Fenerbahce Beko.

Dans un communiqué publié sur le réseau social américain Instagram, la direction de l’arène a déclaré que « des milliers de personnes » étaient entrées dans l’enceinte sans billets ni contrôles d’identité en raison, selon elle, de la négligence des organisateurs de l’EuroLeague.

Le communiqué affirme que des informations incorrectes concernant le tournoi auraient été transmises aux responsables du site, entraînant une entrée incontrôlée du public malgré les objections du personnel de sécurité.

« Des personnes ont été autorisées à entrer sans contrôle pendant des heures », indique le texte, ajoutant que la situation constituait « une violation claire de la loi ».

Les responsables de l’arène affirment également que d’importants retards ont été constatés dans la distribution des billets, certains spectateurs attendant encore leurs billets après l’ouverture des portes, tandis que d’autres, ayant payé leurs places, n’auraient jamais reçu leurs accès.

Selon le communiqué, le directeur de la sécurité de l’EuroLeague aurait répondu aux problèmes techniques en demandant au personnel de laisser passer des personnes sans billets valides.

L’exploitant affirme en outre que des groupes entiers seraient entrés sans contrôle ni vérification d’identité, et que certains billets fournis par l’EuroLeague ne correspondaient pas aux numéros de sièges ou de rangées.

Il indique également que les accréditations n’ont pas été correctement distribuées, laissant même le responsable de la société de sécurité privée sans badge et empêchant le personnel de travailler correctement.

Le communiqué met en garde contre des risques graves liés à la surpopulation, aux escaliers bloqués et aux sorties de secours encombrées, qui auraient pu conduire à une catastrophe en cas d’évacuation d’urgence.

Selon l’exploitant, le personnel de sécurité n’a pas été en mesure de maintenir les couloirs dégagés ni d’effectuer les contrôles des sacs, tandis que certains objets apportés de l’extérieur auraient été laissés sans surveillance dans les couloirs, constituant de potentielles menaces.

Enfin, la direction de l’arène appelle l’EuroLeague à garantir que de tels incidents ne se reproduisent pas lors de la finale de dimanche et à respecter pleinement ses obligations légales et de sécurité.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz​​​​​​​