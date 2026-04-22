- Irving, qui compte plus de 20 millions d’abonnés sur Instagram, a, à plusieurs reprises, exprimé son soutien aux Palestiniens en ligne et sur le terrain

Kyrie Irving, star de la NBA, change sa photo de profil pour l’image d’un enfant palestinien en zone de guerre - Irving, qui compte plus de 20 millions d’abonnés sur Instagram, a, à plusieurs reprises, exprimé son soutien aux Palestiniens en ligne et sur le terrain

AA / Istanbul / Fatih Erel

Star de basketball, Kyrie Irving, a changé sa photo de profil sur Instagram pour une image d’un enfant palestinien tenant un livre dans une zone de guerre.

Le joueur des Dallas Mavericks, qui compte plus de 20 millions d’abonnés sur la plateforme, affiche désormais une image d’un enfant tenant un livre devant des barbelés et des soldats israéliens, semblant empêché d’aller à l’école.

Le neuf fois All-Star de la NBA utilise depuis longtemps sa présence en ligne pour exprimer son soutien aux Palestiniens.

L’été dernier, il avait changé sa photo de profil pour une image de Yaqeen Hammad, influenceuse et activiste sur les réseaux sociaux, tué lors d’une frappe israélienne en mai 2025.

Il a également partagé une photo de Hind Rajab, une fillette de cinq ans tuée par les forces israéliennes.

Irving a aussi montré son soutien aux Palestiniens par ses vêtements, portant notamment un keffieh lors d’une conférence de presse et un maillot pendant un match de NBA pour honorer des journalistes palestiniens.

Selon le ministère de la Santé de Gaza, 777 Palestiniens ont été tués depuis le début du cessez-le-feu en octobre, portant le nombre total de morts depuis octobre 2023 à plus de 72 000.



*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz