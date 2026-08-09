« Le Paris Saint-Germain est ravi d'annoncer le retour de Lucas Digne. Le défenseur international français a signé un contrat avec le club s'étendant jusqu'en 2029 et portera le numéro 12 », a indiqué le club parisien

France / PSG : le Français Lucas Digne signe jusqu'en 2029 « Le Paris Saint-Germain est ravi d'annoncer le retour de Lucas Digne. Le défenseur international français a signé un contrat avec le club s'étendant jusqu'en 2029 et portera le numéro 12 », a indiqué le club parisien

Le Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue des champions, a annoncé dimanche le recrutement de l'international français Lucas Digne, défenseur du club anglais d'Aston Villa, pour un contrat de trois saisons allant jusqu'à l'été 2029.

« Le Paris Saint-Germain est ravi d'annoncer le retour de Lucas Digne. Le défenseur international français a signé un contrat avec le club s'étendant jusqu'en 2029 et portera le numéro 12 », a indiqué le club parisien dans un communiqué.

Digne (33 ans) fait son retour au Paris Saint-Germain 11 ans après son départ de l'équipe, ayant déjà défendu ses couleurs entre 2013 et 2015, après ses débuts professionnels à Lille.

Au cours de ses deux saisons avec le Paris Saint-Germain, Digne a disputé 44 matchs, délivré 5 passes décisives et contribué au sacre de l'équipe avec deux titres de champion de France, une Coupe de France, deux Coupes de la Ligue et trois Trophées des Champions.

Lors de la saison 2015-2016, le latéral français a été prêté à l'AS Rome en Italie, avant de rejoindre le FC Barcelone en Espagne la saison suivante. Il y a disputé 46 rencontres, inscrit 2 buts et délivré 3 passes décisives, remportant avec le club catalan deux titres de champion d'Espagne, deux Coupes du Roi et une Supercoupe d'Espagne.

Après deux saisons passées à Barcelone, Digne a été transféré à Everton en Angleterre, où il s'est imposé comme l'un des meilleurs arrières gauches de la Premier League. Avec cette équipe, il a joué 127 matchs, marquant 6 buts et délivrant 20 passes décisives.

En janvier 2022, Digne a rejoint Aston Villa, devenant au fil du temps l'un des cadres de l'équipe. Il a disputé 182 matchs avec le club anglais, inscrit 4 buts, délivré 24 passes décisives et contribué à la victoire de son équipe en Ligue Europa en 2026.

Sur le plan international, Digne compte 64 sélections avec l'équipe de France, avec laquelle il a remporté la Coupe du monde des moins de 20 ans et la Ligue des Nations en 2021.

Il a également participé aux phases finales de la Coupe du monde en 2014 et 2026, débutant 6 matchs en tant que titulaire lors du Mondial 2026 et contribuant à hisser son pays jusqu'en demi-finale.

* Traduit de l'arabe