Football / Super Ligue turque : Galatasaray sacré champion pour la 26e fois, Fenerbahçe finit encore dauphin

Porté par un énormissime Victor Osimhen, le club turc Galatasaray a été sacré samedi champion de la Super Ligue 2025-2026, décrochant un 26e titre record à une journée de la fin, le quatrième consécutif



Le club stambouliote a validé son titre grâce à une victoire 4-2 à domicile face à Antalyaspor, portant son total à 77 points et creusant l’écart à quatre unités avec son rival Fenerbahçe.

Malgré un large succès à l’extérieur Konyaspor, le dauphin Fenerbahçe termine à la deuxième place, devant Trabzonspor. Renforcé cette saison par les internationaux français Mattéo Guendouzi et N'Golo Kanté, le club devra encore patienter pour mettre fin à une disette de 12 ans.

En attendant, le club stambouliote disputera les barrages de la Ligue des champions.

[1/1] × [1/1]

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a félicité Galatasaray dans un message publié sur le réseau social NSosyal.

« Je félicite sincèrement Galatasaray, sacré champion de la Trendyol Süper Lig pour la quatrième fois consécutive, ainsi que ses joueurs, son staff technique, sa direction et ses supporters », a déclaré le chef de l’État turc.