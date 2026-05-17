Vainqueurs sur le score de 2 buts à 0, les hommes de Gian Piero Gasperini consolident leur quatrième place au classement à une journée de la fin du championnat. La Juventus FC s’est inclinée à domicile face à la ACF Fiorentina (0-2)

Football / Serie A : l’AS Roma remporte le derby face à la Lazio et se rapproche de la Ligue des champions Vainqueurs sur le score de 2 buts à 0, les hommes de Gian Piero Gasperini consolident leur quatrième place au classement à une journée de la fin du championnat. La Juventus FC s’est inclinée à domicile face à la ACF Fiorentina (0-2)

L’AS Roma a remporté dimanche un succès crucial dans la course à la Ligue des champions en dominant la SS Lazio (2-0) lors du derby de Rome comptant pour l’avant-dernière journée de Serie A.

Dans un stade olympique de Rome sous tension, les hommes de Gian Piero Gasperini ont fait la différence grâce à un doublé de Gianluca Mancini, auteur des deux buts de la rencontre.

Cette victoire permet à la Roma de consolider sa quatrième place au classement à une journée de la fin du championnat, prenant une option importante dans la course pour une qualification à la prochaine Ligue des champions.

Déjà sacré champion depuis plusieurs semaines, l’Inter Milan a de son côté poursuivi sa fin de saison sans pression particulière.

Dans les autres rencontres de la journée, la Juventus FC s’est inclinée à domicile face à la ACF Fiorentina (0-2), compliquant sa situation dans la course européenne.

Le SSC Napoli a conforté sa deuxième place après sa victoire contre Pise (3-0), tandis que l’AC Milan s’est imposé sur la pelouse du Genoa CFC (2-1).