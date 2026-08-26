Le milieu de terrain s’est engagé avec le club anglais jusqu’au 30 juin 2031. Cette opération constitue un tournant majeur dans sa jeune carrière et fait de lui le joueur marocain le plus cher de l’histoire du football

Football : Manchester City recrute le Marocain Ayoub Bouaddi jusqu’en 2031 Le milieu de terrain s’est engagé avec le club anglais jusqu’au 30 juin 2031. Cette opération constitue un tournant majeur dans sa jeune carrière et fait de lui le joueur marocain le plus cher de l’histoire du football

Le jeune international marocain Ayyoub Bouaddi, âgé de 18 ans, a quitté Lille pour rejoindre Manchester City, dans le cadre d’un transfert évalué à 95 millions d’euros, auxquels pourraient s’ajouter 5 millions d’euros de bonus.

Le milieu de terrain s’est engagé avec le club anglais jusqu’au 30 juin 2031. Cette opération constitue un tournant majeur dans sa jeune carrière et fait de lui le joueur marocain le plus cher de l’histoire du football.

Formé à Lille après avoir débuté dans les catégories de jeunes de Créteil, Bouaddi avait intégré l’équipe première du LOSC en octobre 2023, quelques jours seulement après avoir célébré son 16e anniversaire. Malgré son jeune âge, il a rapidement gagné la confiance de ses entraîneurs et s’est progressivement imposé au milieu de terrain.

En deux saisons au sein du groupe professionnel lillois, le joueur a disputé 96 rencontres toutes compétitions confondues, délivrant quatre passes décisives. Sa capacité à récupérer le ballon, à conserver la possession et à participer à la construction du jeu a contribué à attirer l’attention de plusieurs grands clubs européens.

International français dans les catégories de jeunes, Bouaddi a finalement choisi de représenter le Maroc, pays d’origine de ses parents. Son changement de nationalité sportive est intervenu quelques semaines avant la Coupe du monde 2026.

Avec les Lions de l’Atlas, le jeune milieu a rapidement franchi un nouveau palier. Il a notamment été titularisé à cinq reprises lors des six rencontres disputées par le Maroc durant le Mondial, au terme duquel la sélection marocaine a atteint les quarts de finale.

Son transfert à Manchester City établit également un nouveau record pour Lille. Avec un montant pouvant atteindre 100 millions d’euros, Bouaddi dépasse Nicolas Pépé, transféré à Arsenal pour 80 millions d’euros en 2019, et devient la vente la plus importante jamais réalisée par le club nordiste.

À l’échelle de la Ligue 1, son départ constitue également l’une des opérations les plus importantes de l’histoire du championnat, derrière le transfert de Kylian Mbappé de Monaco au Paris Saint-Germain. Il s’agit toutefois de la plus grosse vente réalisée par un club français vers l’étranger.

Bouaddi devient par ailleurs le joueur marocain le plus cher de l’histoire, devant Achraf Hakimi, dont le transfert de l’Inter Milan au Paris Saint-Germain avait atteint 68 millions d’euros, et Ismael Saibari, passé du PSV Eindhoven au Bayern Munich pour 50 millions d’euros.

À Manchester City, le jeune international marocain arrive avec la perspective de poursuivre sa progression au sein d’un effectif de très haut niveau. Le club anglais mise sur son potentiel à long terme et entend lui offrir un cadre lui permettant de développer davantage ses qualités techniques et son influence dans l’entrejeu.

« C’est un rêve d’être ici et de pouvoir dire que je suis un joueur de City », a déclaré Bouaddi après son arrivée, estimant que le club mancunien constituait « le meilleur endroit » pour continuer à progresser.

Avec ce transfert spectaculaire, Ayyoub Bouaddi devient ainsi l’une des figures les plus prometteuses de la nouvelle génération du football marocain, tout en franchissant un nouveau cap dans sa carrière à seulement 18 ans.