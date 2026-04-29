- Avec un seul but d’avance, le PSG conserve un avantage fragile avant un match retour qui s’annonce déjà électrique à l’Allianz Arena, mercredi prochain

Football / Ligue des champions : le PSG renverse le Bayern (5-4) dans un match historique et incandescent - Avec un seul but d’avance, le PSG conserve un avantage fragile avant un match retour qui s’annonce déjà électrique à l’Allianz Arena, mercredi prochain

AA / Istanbul / Ben Amed Azize Zougmore

Le Paris Saint-Germain (PSG) est venu à bout du Bayern Munich, mardi soir au Parc des Princes, au terme d’une demi-finale aller de Ligue des champions entrée dans l’histoire, sur le score de 5 buts à 4.

Menés dès la 17e minute, dans un match qui aura tenu toutes ses promesses, après un penalty bien tiré par l’attaquant anglais Henry Kane, les Parisiens ont renversé la rencontre dans un premier acte totalement débridé, avant de prendre jusqu’à trois buts d’avance (5-2) grâce notamment à des doublés de Khvicha Kvaratskhelia et de l’actuel ballon d’or Ousmane Dembélé.

Jamais une rencontre de cette compétition n’avait vu cinq buts inscrits en une seule mi-temps. Le PSG est également devenu la première équipe à marquer trois buts avant la pause à ce stade depuis le Real Madrid en 2014… face déjà au Bayern.

Mais dans une fin de match irrespirable, les Bavarois sont revenus à un but (5-4), laissant le suspense total avant la manche retour en Allemagne.

« Je n’ai jamais vécu un match avec une telle intensité », a déclaré l’entraîneur parisien Luis Enrique, saluant « un rythme jamais vu » et « deux équipes avec une forte personnalité ».

De son côté, le coach du Bayern Vincent Kompany, qui a suivi la rencontre depuis les tribunes, du fait de la sanction, a promis une réaction : « On va tout donner jusqu’à en crever s’il le faut. (…) S’il reste 1 % de chance, on y croit. »

Spectaculaire et indécise, cette confrontation a également fait réagir jusqu’aux stars du football, à l’image de Erling Haaland, qui a résumé la soirée d’un simple « this is football » sur les réseaux sociaux.

Avec un seul but d’avance, le PSG conserve un avantage fragile avant un match retour qui s’annonce déjà électrique à l’Allianz Arena, mercredi prochain.