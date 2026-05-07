Tenant du titre, le club parisien retrouvera en finale Arsenal FC le 30 mai à Budapest

Football / Ligue des champions : le PSG décroche son billet pour la finale après le nul 1-1 face au Bayern Munich Tenant du titre, le club parisien retrouvera en finale Arsenal FC le 30 mai à Budapest

Le Paris Saint-Germain s’est qualifié mercredi pour la finale de la Ligue des champions de l'UEFA après avoir fait match nul (1-1) sur la pelouse du Bayern Munich, validant ainsi son billet grâce à sa victoire 5-4 à l’aller.

Tenant du titre, le club parisien retrouvera en finale Arsenal FC le 30 mai à Budapest.

Les Parisiens ont rapidement pris l’avantage grâce au Ballon d’Or en titre Ousmane Dembélé dès la 3e minute, à la suite d’une action initiée par le virevoltant ailier géorgien Khvicha Kvaratskhelia. L’attaquant français continue de régaler et compte désormais sept buts depuis le début de la compétition.

Solides défensivement, les hommes de Luis Enrique ont su contenir les offensives bavaroises malgré une nette domination dans le jeu des hommes de Vincent Kompany et l’absence notable du latéral marocain Achraf Hakimi, blessé lors du match aller.

Malgré plusieurs occasions allemandes et une possession majoritairement en faveur des locaux, le PSG a résisté grâce à une organisation défensive efficace et à des interventions décisives de son gardien.

Le Bayern a finalement égalisé dans le temps additionnel par Harry Kane (90+4), sans que cela ne suffise à arracher une prolongation.

Avec ce résultat, le PSG se hisse, pour la deuxième saison consécutive, en finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Les Parisiens affronteront les Gunners d’Arsenal, un adversaire qu’ils connaissent bien, puisqu’ils s’étaient déjà croisés en demi-finale de l’édition précédente, avec une victoire parisienne 3-1 sur l’ensemble des deux matchs. Cette fois, l’équation s’annonce différente, les Londoniens, absents d’une finale depuis près de vingt ans, tenteront de remporter la coupe aux grandes oreilles.