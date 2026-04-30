Ce résultat laisse les deux équipes à égalité avant le match retour, prévu le 5 mai à Londres, qui déterminera le qualifié pour la finale

Football / Ligue des champions : l’Atlético Madrid et Arsenal dos à dos (1-1) en demi-finale aller Ce résultat laisse les deux équipes à égalité avant le match retour, prévu le 5 mai à Londres, qui déterminera le qualifié pour la finale

L’Atlético Madrid et Arsenal se sont quittés sur un match nul (1-1), mercredi soir au stade Metropolitano, en demi-finale aller de la Ligue des champions.

Dans une rencontre fermée et dominée par les défenses, les deux équipes ont marqué sur penalty. Les Gunners ont ouvert le score juste avant la pause grâce à Viktor Gyökeres (45e), avant que Julián Álvarez n’égalise pour les Madrilènes en seconde période (56e).

Un troisième penalty, initialement accordé à l’Atlético en fin de match, a finalement été annulé après intervention de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR).

Malgré plusieurs offensives menées notamment par Antoine Griezmann, les Colchoneros n’ont pas réussi à faire la différence face au gardien londonien David Raya.

Ce résultat laisse les deux équipes à égalité avant le match retour, prévu le 5 mai à Londres, qui déterminera le qualifié pour la finale.