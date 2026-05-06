Vingt ans après sa dernière finale dans la compétition, le club londonien retrouve ainsi le dernier acte après avoir validé son billet sur un score cumulé de 2-1

Football / Ligue des Champions : Arsenal se qualifie en finale après sa victoire face à l’Atlético (1-0) Vingt ans après sa dernière finale dans la compétition, le club londonien retrouve ainsi le dernier acte après avoir validé son billet sur un score cumulé de 2-1

AA / Istanbul / Ben Amed Azize Zougmore

Le Arsenal FC s’est qualifié mardi pour la finale de la Ligue des champions de l'UEFA, en s’imposant 1-0 face à l’Atlético de Madrid en demi-finale retour, validant ainsi son billet sur un score cumulé de 2-1.

Vingt ans après sa dernière finale dans la compétition, le club londonien retrouve ainsi le dernier acte grâce à une prestation solide, notamment sur le plan défensif.

Après le match nul (1-1) à l’aller, les deux équipes abordaient cette rencontre avec prudence, dans une première période marquée par un manque d’occasions franches. Malgré une volonté de jouer plus haut, les hommes de Diego Simeone ont peiné à se montrer dangereux, à l’image d’un Antoine Griezmann discret offensivement.

Arsenal a progressivement pris le contrôle du jeu, sans toutefois parvenir à concrétiser ses occasions avant la pause. Il a fallu attendre la fin de la première période pour voir l’ouverture du score, lorsque Bukayo Saka a profité d’un ballon repoussé pour inscrire l’unique but de la rencontre (45e).

Au retour des vestiaires, l’Atlético a tenté de réagir en se projetant davantage vers l’avant. Griezmann s’est montré plus actif, obligeant le gardien adverse à intervenir, tandis que la défense londonienne, emmenée par Gabriel Magalhães, a multiplié les interventions décisives.

Malgré plusieurs changements opérés par Simeone pour relancer son équipe, les Espagnols n’ont pas réussi à inverser la tendance, manquant notamment une occasion majeure en fin de rencontre.

Solide jusqu’au bout, Arsenal a su gérer son avantage pour s’offrir une place en finale, la deuxième de son histoire après celle de 2006.

Les Londoniens affronteront le vainqueur de la seconde demi-finale opposant le Bayern Munich au Paris Saint-Germain, dont le match retour est attendu mercredi soir.