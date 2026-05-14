Le club parisien s’impose 2-0 à Bollaert grâce à Kvaratskhelia et Mbaye et décroche un cinquième titre consécutif en Ligue 1

Football : Le PSG sacré champion de France pour la 14e fois après sa victoire à Lens Le club parisien s’impose 2-0 à Bollaert grâce à Kvaratskhelia et Mbaye et décroche un cinquième titre consécutif en Ligue 1

AA / Istanbul / Wafae El Baghouani

Le Paris Saint-Germain a officiellement remporté mercredi son 14e titre de champion de France après sa victoire 2-0 sur la pelouse du RC Lens, lors du match en retard de la 29e journée de Ligue 1.

Dans un stade Bollaert-Delelis à guichets fermés, les Parisiens ont fait preuve d’efficacité face à une équipe lensoise entreprenante mais en manque de réalisme.

Le Géorgien Khvicha Kvaratskhelia a ouvert le score à la 29e minute avant que Ibrahim Mbaye ne scelle la victoire dans le temps additionnel (90e+3) sur un contre mené par Désiré Doué.

Le gardien parisien Matvey Safonov a également joué un rôle déterminant en multipliant les arrêts face aux offensives des Sang et Or, notamment devant Florian Thauvin et Neil El Aynaoui.

Grâce à ce succès, le PSG valide un cinquième sacre consécutif et conforte son statut de club le plus titré du football français avec 14 championnats remportés.

Le club de la capitale disputera désormais son dernier match de championnat contre le Paris FC avant de se tourner vers la finale de la UEFA Champions League Final face à Arsenal, prévue le 30 mai à Budapest.

Fondé en 1970, le PSG domine largement le football français depuis l’arrivée des investisseurs qataris en 2011, avec une série de titres nationaux et plusieurs campagnes marquantes sur la scène européenne.